Kommunistlik okupatsioon lõppegu! (1)

Reede, 25. august 2017.



21. augustil saime Delfi portaalis avaldatud uudisest kinnituse sellele, et kommunistlik okupatsioon Eestis ei ole lõppenud ning mingist Eesti iseseisvuse taastamisest pole meil enam mõtet rääkida.



Artiklist “Kreeka minister keeldub Eesti kommunismikuritegude konverentsil osalemast: see saadab vale sõnumi” saime Kreeka justiitsministri Stavros Kontonise suu läbi teada Euroopa Liidu olemuse tegelikust tagamaast: “Konverentsi selline sisu ja pealkiri [Kommunistlike režiimide kuritegude pärand 21. sajandi Euroopas] saadab väära ja ohtliku poliitilise sõnumi, mis /.../ läheb vastuollu EL-i alusväärtustega. /.../ Natsismil ja selle põhjustatud õudustel oli üksainus versioon /.../ kommunismist seevastu on võrsunud kümneid ideoloogilisi liikumisi, millest üks on Praha kevade perioodil, kommunistlikus režiimis tekkinud eurokommunism, mille eesmärk oli ühendada sotsialism demokraatia ja vabadusega.”



Kreeka justiitsministri sõnu ei saa valesti mõista – kommunistlike režiimide kuritegeliku pärandi väljatoomine läheb vastuollu Euroopa Liidu alusväärtustega, kuna tänane eurokommunism Euroopa Liidu näol on Euroopa kommunistlikest režiimidest välja kasvanud. Seega on siin otsene kinnitus sellele, et Eesti on jätkuvalt kommunistliku okupatsiooni all!



Tähelepanu kõrvalejuhtimine



Nüüd on ka arusaadav, kuidas oli nii-öelda üleöö võimalik Eesti kommunistide meelemuutus koos värvivahetusega – kommunistlik okupatsioon mitte ei lõppenud, vaid muutis vormi.



Rahvale puru silma ajamiseks seostati NSV Liidu poolne kommunistlik okupatsioon Vene vägedega ning nende väljumisega ka okupatsioon justkui lõppes.



Tegelikult oli see ainult tähelepanu kõrvalejuhtimine tõsiasjalt, et meie kommunistid jäid võimule edasi ja kordus uuesti 1940. aasta stsenaarium, kus Eesti justkui vabatahtlikult liitus kommunistliku monstrumi, Nõukogude Liiduga. Nüüd sai selle kommunistliku monstrumi nimeks Euroopa Liit.



Tänased eurokommunistid tunneb eksimatult ära sellest, kuidas nad rõhutavad euroopalikke väärtusi – neid, mis Kontonise ütlust mööda on vastuolus kommunismi kuritegude hukkamõistmisega. Edasised kommentaarid on üleliigsed.



Meil oleks ometi aeg kommunistlikust okupatsioonist vabaneda! Uus eurokommunistlik okupatsioon on olnud Eestile kohati isegi hullemate tagajärgedega kui NSV Liidu kommunistlik okupatsioon. Eesti rahvastikukadu, mille toob välja viimane inimarengu aruanne, on masendav: pea poole miljoni võrra kahanev elanikkond järgmiseks sajandivahetuseks.



Tõrje alaku!



Esimene asi, mida me kõik kohe teha saame, on asja teadvustamine ja rahumeelne vastupanu.



Kallis rahvas, ärge valige ühtegi eurokommunisti ei kohalikel ega ka riigikogu valimistel! Kõik, kes räägivad euroopalikest väärtustest, kuuluvad sellesse eurokommunistide nimekirja ehk teisisõnu: need inimesed on müünud Eesti aate, rahvuse ja iseseisvuse ning teenivad võõrast, Eestit hävitavat ideoloogiat.

Usun, et ainult heade Eesti inimeste ühisel jõul suudame me lõpetada kommunistliku okupatsiooni Eestis, et liikuda lõpuks edasi inimväärsema tuleviku poole.



