JUHTKIRI - Vana uues kuues

Reede, 25. august 2017.



Sellest ajast peale, mil kooliharidus muutus kohustuseks, on süsteemid muutunud. Iga uus on aga vana uues kuues, ehk mõningase täiendusega, aga ikkagi seesama “vana sara”.



Kõik sõltub alati sellest, kes vaatab ja kus tema mätas asub. Veel natuke aega tagasi oli mõte riigigümnaasiumist võõras, nüüdseks on see omandanud sõbralikumaid jooni. Nagu igal muutusel, on ka sel omad plussid ja miinused.



Kui alustada viimastest, siis üks märkimisväärsemaid on kindlasti see, et eeskujud kaovad. Ehk kui nii mõnestki vanemast õpilasest on teinekord abi tubliduse näitlikustamisel. Ja hea, kui see eeskuju on kohe silmaga näha.



Positiivsest poolest – gümnaasiumiosas õpivad n-ö vanemad noored, see aga tähendab ühtlasi ka natuke rahulikumat ümbruskonda. Niisiis, kuna gümnaasium öeldakse olevat ettevalmistus kõrgkooliks, siis just seda neil vaja ongi – süvenemist suurendavat õpikeskkonda.



Ja üks positiivne pool on veel – üheksandikud õpivad olema nüüd kõige vanemad. Ja kõige vanema staatusega kaasneb teatavasti ka vastutus. Niisiis, võib-olla ongi see uus vana muutus hea?



