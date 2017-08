Arvamus

JUHTKIRI - Tähenduseta konkursid

Neljapäev, 24. august 2017.



Vahel jääb vägisi mulje, et konkursid – need on vaid varikate. Selleks, et tööle võtta juba välja valitud inimesed. Või ettevõte. Või anda haldamisõigused sellele, kes on juba kaua n-ö kosilane olnud.



Niimoodi on olukord kontrolli all. Konkurss korraldatakse vaid selleks, et jätta endast head muljet. Samas, kui info imbub läbi, ei ole neil konkurssidel mitte mingit mõtet peale bürokraatia. Või on?



Nii või naa ajab see nii mõnigi kord asjaga seotud inimesed segadusse. Milleks see mäng, kui tulemus on ette teada? Seega, kui asjad on juba enam-vähem otsustatud, võiks vähemalt asjaosalistele teada anda, et nüüd on nii ja mitte teisiti.

Kui aga bürokraatia tõesti nõuab seda, et tuleb korraldada konkurss… Mis seal ikka. Korraldatagu, aga täiesti selge väljaütlemisega, mis saab. Et need teised, kes ehk hakkaksid ses suunas mõtlema, saaksid väga selgelt aru, et ise loll, kui osaled.



Samas võib ka vabalt olla, et keegi teine peale konkreetse seltsingu, ühingu, osapoole ei tahagi konkureerida. Ning sõna “konkurss” muutub tähendusetuks.



