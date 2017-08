Arvamus

KUIDO MERITS AINULT MEIE MAAS: Keeled suhu ja Euroopasse!

Neljapäev, 24. august 2017.



Autor: Kuido Merits, kolumnist Neljapäev, 24. august 2017. Poleks osanud kuidagi ennustada, et juulis kerkib üles mõne meie ministri keeleoskuse küsimus. Keeli läheb ju ikka vaja, seega tasub teemast veelgi juttu teha.



Palju aastaid tagasi, raudse eesriide taga, kirjutas Juhan Viiding luulekogus „Selges eesti keeles” (1974) sellised read: kallis poeg sa ruttu suureks kasva / näed Pariisi Kairot Surnumerd / ära korda oma isa vigu / õpi keeled kanna kübarad.



Poeedid näevad teadagi tulevikku ette – piirid on meil ammu lahti ja eestlased reisivad pea sama usinalt kui soomlased oma hiilgeaegadel. Väidetavalt ongi eestlased viimastel aegadel ühed paremad inglise kui võõrkeele oskajad kogu maailmas, kohe Rootsi, Norra ja Madalmaade järel.



Lennart ja viis keelt



Eks tavakodanik saab end reisil selgeks teha ka käte ja jalgade abil, ametlikele esindajatele on teised nõudmised. Kübara või kaabu kandmise kohta aga ütles kunagi keegi kirjanik või kunstnik – kes, ei tule meelde –, et selle jaoks oleks tarvis teada vähemalt viit võõrkeelt.



Meie lähiajaloo tippudest tuleb viie keele valdajana (prantsuse, saksa, inglise, vene, soome) meelde vaid Lennart Meri. Muidugi oli meie presidendil ka erakordne elulugu, aga pole kahtlust, et andekate geenide ja püsimatu huvi tõttu oleks ta keeli omandanud nii ehk naa. Toomas Hendrik Ilvesel oli vastu panna eesti keel (mille ta ära õppis), inglise keel (milles omandas hariduse) ning saksa ja hispaania keel.



Tundub, et tsaariaegne ja „eestiaegne” haridus tagasid praegusest laialdasema keeleoskuse. Igatahes ei vajanud Eesti välisdelegatsiooni juht Jaan Tõnisson, kes lahkus 1917. aasta lõpul Eestist Stockholmi, ja teised Lääne-Euroopasse siirdunud kogenumad poliitikud (Ants Piip, Karl R. Pusta, Mihkel Martna, samuti Ferdinand Kull, Karl Menning, Eduard Virgo) oma kõnelustel sugugi tõlgi abi.



Pariisis elutses toona rahvusliku ärkamisaja tegelane Andres Dido, kes oli esimesena kirja pannud Eesti iseseisvuse idee. Dido kohta kirjutas hiljem pagulasena Pariisi jõudnud Ferdinand Kull: “Tema keelteoskus oli fenomenaalne; kõnelemata eesti keelest, mida ta kauase kodumaalt eemalolemise järel siiski ühegi võõra aktsendita rääkis, valdas ta veel põhjalikult vene, saksa, prantsuse ja inglise keelt, kuid mõistis ka hispaania, itaalia, norra, rootsi ja taani keelt sedavõrd hästi, et nendes võis tunde anda.”



Meenub, et sajandi algul tutvusin mitme Ameerikas elanud härraga, kes perfektsete inglise keele valdajatena säilitasid ühtlasi arhailise ja rikkumata eesti keele oskuse. Näiteks ajakirjanik Andres Jüriado, kes oli pisikese poisina koos perega Eestist pagenud. Ehkki elanud valdava osa elust New Yorgis, keeldus ta teiste eestlastega üldse inglise keelt rääkimast ja tema eesti keel oli väga puhas.



Sama võib öelda ka sel kevadel 96-aastaselt meie seast lahkunud Eesti eksiilvalitsuse viimase välisministri Olev Oleski või legendaarse boheemlase Peeter Ristsoo kohta. Seevastu praegu istutavad paljud meie Soomes töötavad kaasmaalased vaid mõne aastaga endale soome keele aktsendi külge, seda juhtub ka Ameerikas ja mujal elavate inimestega.



Mis puudutab Euroopa Liitu, siis ametlikke keeli ja EL-i institutsioonide töökeeli on tervelt 24, sealhulgas eesti keel. Brüsselis töötab terve tõlkide armee, kes paneb lõputuid dokumente ja muudki ümber vastavasse keelde.



Nii pidasid ministrid Urve Palo ja Kadri Simson juulis oma esialgse kõne inglise keeles, kuid vastasid küsimustele eesti keeles. Jääb muidugi mõnevõrra arusaamatuks, kuidas noored ja kogenud naised seda keelt vabalt ei valda, nagu seegi, et alla neljakümnene Jüri Ratas vajas inglise keele lisatunde.



Väliskülalised voorivad ju kogu aeg Tallinna vahet, inglise keel hõljub juba paarkümmend aastas õhus, levides sisse nii uksest kui ka aknast.

Teisalt on õige, et kui sul ikka keelt kuidagi suus ei ole, siis pole mõtet punnitada. Villu Reiljan sai ministrina ingliskeelse teksti ette ja väänas seda hirmsa hääldusega. Arnold Rüütel aga esines presidendina nii ÜRO peaassamblee avaistungjärgul kui ka teistel ametlikel kohtumistel rahuliku südamega selges eesti keeles.



Kui tahad rahvusvahelises suhtluses – töökohtumistel, koosolekutel ja kuluaarides – vähegi tegija olla, siis ei piisa ka laitmatust inglise keelest. Ministrid saavad ehk kuidagi ühe võõrkeelega läbi, aga parem oleks rohkem. Pole kahtlust, et brittide lahkumise järel kasvab EL-i struktuurides prantsuse ja saksa keele osatähtsus. Õigupoolest on „vanas Euroopas” kolm keelt – inglise, saksa ja prantsuse – aktiivselt kasutusel olnud juba pikemat aega.



Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker esineb sujuvalt vaheldumisi kolmes keeles. Hea küll, ta on Luksemburgist pärit, aga samaks on näiteks suuteline ka mitmekordne Soome minister, soomerootslane Alexander Stubb. Eestlaste puhul saab vahest kahe käe sõrmedel üles lugeda neid diplomaate, kes kõiki neid suuremaid Euroopa keeli valdavad.



EL-i „laua taga” on tavapärane, et minnakse sujuvalt üle prantsuse keelele. Prantsuse diplomaatidel on Pariisist selged instruktsioonid esineda oma keeles, mis oli 19. sajandil ja ka 20. sajandil enne II maailmasõda peamine diplomaatiakeel. Belglastele ja hollandlastele pole le français mingi probleem, samuti hispaanlastele, itaallastele ja kas või rumeenlastele.



Inglise keelest ei piisa



Peaminister Jüri Ratas seisis juuli keskel president Emmanuel Macroni kõrval nagu õige mees. Nad olevat saanud hea kontakti, mida võib täitsa uskuda. Ainult et efekt oleks olnud kahtlemata suurem, kui meie valitsusjuht oleks imekombel osanud prantsuse keelt.



Sama käib Angela Merkeliga suhtlemise kohta. Saksamaa on EL-i tugevaim majanduslik krediitor ja seega tähtsaim Mandri-Euroopa riik. Saksa keelt kõneleb emakeelena 100 miljonit inimest ja esimese võõrkeelena veel 45 miljonit. Seejuures on ungarlased, sloveenid, horvaadid, poolakad, tšehhid ja slovakid aidanud kaasa saksa keele levikule nii töö- kui ka suhtluskeelena. Miks siis peaks deutsch prantsuse keelele alla jääma?



