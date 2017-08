Arvamus

JUHTKIRI - Kõik äri nimel

Kolmapäev, 23. august 2017.



Loomulik, et äriettevõte on loodud ühel ja ainsal eesmärgil – kasu teenimiseks. Ükskõik kui ilusaid sõnu ja fraase ritta seada – „seda on inimestel vaja, sest et…“, „meie teenus on parim“, „kui meie poest ostate (meie teenust kasutate), siis te ei kahetse“ jne jne.



Nõnda paistab ainult loomulik, et kui äriettevõte ei teeni end tasa, siis see likvideeritakse. Lihtne ja selge? Puhas aritmeetiline tehe, mida ei saa kahtluse alla seada.



Siiski on külapoodidel natuke suurem tähendus kui vaid äriline tegevus. Eriti kohtades, kus sisuliselt puudub bussiliiklus. Seal, kus elab vanem põlvkond.

Kerge on ju öelda, et mis need mõned kilomeetrid ikka käia on… Aga kas ikka on? Kas needsamad, kes nii ütlevad, on nõus kõrges vanuses käima poes mitme kilomeetri taga? Kas nad on nõus ootama tunde ja tunde kojujõudmist? Kas kasu teenimise nimel võib sõita inimesest teerulliga üle?



Küsimus oli muidugi mõista retooriline, sest seda tehakse iga päev ja iga sekund. Siiski – kas sina, kellest see sõltub, oled nõus oma emast, oma vanaemast üle sõitma? Teerulliga…



