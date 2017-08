Arvamus

Kellele meeldib ema, kellele tütar

Kolmapäev, 23. august 2017.



Autor: Mart Mäeker, Kuressaare abilinnapea, valimisliidu Saarlane linnapeakandidaat Kolmapäev, 23. august 2017. Mart Mäeker. FOTO: Meriliis Metsamäe Halastamatu kiirusega lähenevad sügisesed kohalikud valimised. Parteid ja valimisliidud teevad viimaseid pingutusi nimekirjade pikemaks ja tugevamaks muutmise nimel.



Olukord erineb kardinaalselt eelmistest kohalikest valimistest, kuna kogu saar on nüüd üks valimisringkond ja volikokku saamiseks on kandidaatidel vaja korjata hääli üle terve Saaremaa.



Väiksemad vallad muretsevad oma esindatuse pärast uues volikogus ja täiesti põhjendatult. Vähem on põhjust muretseda siis, kui piirkonnas on aastate jooksul välja kujunenud kindlad liidrid, kes on võitnud kohaliku rahva usalduse ja kellest teatakse, et nad peavad oma lubadusi. Enamiku valdade puhul see nii ka on.



Ebavõrdne stardipositsioon



Teine muutus, mille poolest need valimised on eelmistest erinevad, peitub riigikogu liikmete osalemises kohalikel valimistel. Nende eeliseks on ülesaaremaaline tuntus, samas tekitab valijates kindlasti küsimusi rahvaasemike valmisolek panustada kohalike probleemide lahendamisse. Kas riigikogu liige hakkab osalema täie koormuse ja pühendumisega kohaliku omavalitsuse töös või on teda vaja ainult selleks kandideerima, et saada tema häältega volikokku valijatele tundmatuid kandideerijaid?



Stardipositsioon valimisteks on parteide ja valimisliitude vahel ebavõrdne, kuna parteidel on võimalus maksumaksja rahaga juba varakult teed ja tänavad plakateid täis riputada ning valimiskampaaniat korraldada. Väikestes omavalitsuses toimunud valimiste puhul see erinevus nii määrav ei olnud, küll aga on kindlasti tunduvalt olulisem nüüdsetel valimistel, kuna kandidaadid peavad olema nähtavad üle terve Saaremaa.



Palju on väidetud, et partei nimekirjas osalejal on näiteks Tallinnas kuidagi lihtsam asju ajada ja piirkonnale vajalikke otsuseid saavutada.

Uus, Saaremaa vald on piisavalt suure eelarvega ja iseseisev ning palju rohkem sõltub sellest, kui tugev ja töövõimeline meeskond pärast valimisi suudetakse moodustada. Kui Tallinna tutvused ja parteilisus on asjaajamisel nii olulised, siis miks ei suudetud vältida jamasid, mis on toimunud praamiühenduse ja lennuliiklusega?



Igast parteist on meil ju alati olnud esindajad riigikogus. Samuti on olnud parteide käepikenduseks maavalitsused.



Kandidaatide ring lai



Uue volikogu ja moodustatava valitsuskoalitsiooni esmaseks ning kõige tähtsamaks ülesandeks on tugeva meeskonnana töötava vallavalitsuse moodustamine, mis peaks vastu järgmised neli aastat. Sellest saab alguse kõigi Saaremaa ees seisvate probleemide lahendamine. Siis suudetakse ellu viia vastu võetud ja ühinemislepingusse kirjutatud arengukavad ning finantsstrateegia, siis suudetakse teha Saaremaa kui terviku jaoks vajalikke poliitilisi ja majanduslikke otsuseid.



