Arvamus

JUHTKIRI - Loodus tühja kohta ei salli

Teisipäev, 22. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kuressaare kesklinnas asuv ööklubi Diva, mille ruumid on jätkuvalt müügis, jätkab esialgu siiski tegutsemist – Diva pinnad võttis rendile ettevõtja mandrilt.



Loodus tühja kohta ei salli, saab selle uudise valguses küll esialgu öelda, ent küsimus, kas klassikalised diskoteegid on oma aja ära elanud, jääb siiski üles. Ööklubide sulgemise laine on ju üle-eestiline – Tartus pakkis pillid kotti legendaarne Atlantis, Võsul lõpetas tegevuse Seitsmes Taevas. Tänapäeval pole ju vaja uut silmarõõmu otsida tantsupõrandalt või sõpradega trehvata pika baarileti ääres – selleks on muud võimalused, eelkõige muidugi sotsiaalmeedias.



Ja kui inimesed peaksid pidutseda tahtma, siis päris sageli otsitakse lõbusaks ajaveetmiseks nii-öelda kiiksuga, teistmoodi kohti. Suursuguste tantsusaalide kõrgajad Eestis on jäänud 1990. aastatesse.



Kui pikka pidu saab Diva uus operaator pidada, on veel ebaselge, sest kui müügis olevatele ruumidele peaks leiduma ükskord ostja, tekib taas uus olukord. Seni jätkab aga klubi tegutsemist juba sissetöötanud nime all.



22. august 2017 Autor: MM Teisipäev, 22. august 2017.Loodus tühja kohta ei salli, saab selle uudise valguses küll esialgu öelda, ent küsimus, kas klassikalised diskoteegid on oma aja ära elanud, jääb siiski üles. Ööklubide sulgemise laine on ju üle-eestiline – Tartus pakkis pillid kotti legendaarne Atlantis, Võsul lõpetas tegevuse Seitsmes Taevas. Tänapäeval pole ju vaja uut silmarõõmu otsida tantsupõrandalt või sõpradega trehvata pika baarileti ääres – selleks on muud võimalused, eelkõige muidugi sotsiaalmeedias.Ja kui inimesed peaksid pidutseda tahtma, siis päris sageli otsitakse lõbusaks ajaveetmiseks nii-öelda kiiksuga, teistmoodi kohti. Suursuguste tantsusaalide kõrgajad Eestis on jäänud 1990. aastatesse.Kui pikka pidu saab Diva uus operaator pidada, on veel ebaselge, sest kui müügis olevatele ruumidele peaks leiduma ükskord ostja, tekib taas uus olukord. Seni jätkab aga klubi tegutsemist juba sissetöötanud nime all.22. august 2017

Veel artikleid samast teemast »