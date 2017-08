Arvamus

Vabatahtlik hullumeelsus

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Mart Helme, EKRE esimees Teisipäev, 22. august 2017. Hispaania leinab. Soome leinab. Euroföderalistid ja -bürokraadid ei leina. Neile on järjekordsed terrorismiohvrid vaid ettekäändeks Euroopa Ühendriikide poole liikumiseks.



Ühtki kriisi ei tohi selle eesmärgi teostamisel kasutamata jätta. Taas kuuleme juba mitu aastat korrutatud jutte sellest, kuidas riikidevahelist koostööd on vaja suurendada, andmebaase ühtlustada ja terrorismivastase võitluse aktsioone keskselt koordineerida. Nagu jutte sellestki, et me ei lase ennast ära hirmutada ega loobu oma väärtustest. Mina olen Charlie Hebdo!



Aga tegelikult? Tegelikult veavad just nagu illegaalse immigratsiooni vastu võitlevad Euroopa ühise piirivalveagentuuri Frontex laevad humaansete päästeaktsioonide sildi all Euroopasse üha uusi kümneid tuhandeid õnneotsijaid, kes täidavad miljardiärilise kullaaugu leidnud inimkaubitsejate taskuid.



Paabeli torn



Tegelikult rikuvad niinimetatud pagulasi vastu võtvad riigid järjekindlalt nii omaenda immigratsioonialaseid seadusi kui ka Schengeni lepingu illegaalset immigratsiooni käsitlevaid punkte. Tegelikult on pärmiseenena kasvava immigratsiooni all ägavate riikide ametnikele ja politseile antud karmid käsud pagulasi mitte „diskrimineerida” ja mis tahes intsidentide puhul immigrantide poolele asuda.



Tegelikult ignoreerivad valitsused jultunult oma riikide põlisrahvaste vastuseisu Paabeli torni ehitamisele. Tegelikult on valitsused oma rahva reetnud ja ründavad omaenda inimesi võõraviha, sallimatuse, vihakõne, natsismi, paremäärmusluse ja jumal teab mis tuulest võetud süüdistustega.



Inimesed, süütud inimesed aga hukkuvad. Ja meile üha lähemal. Rootsis, Venemaal, nüüd ka Soomes. Soomes, kus elab kümneid tuhandeid eestlasi, mis on meist paari laevasõidutunni kaugusel ja kust Soome maksumaksja kulul elutsevad immigrandid juba praegu hulgi meile imbuvad.



Mida oli Soome juhtidel Turus toimunu kohta öelda? Mitte midagi peale käibefraaside. Järgmise korrani, mõtlesin neid kuulates.

Ja osundan seepärast omalt poolt otse ja halastamatult: selle Turus lapsekäru lükanud noore naise veri, kellel „võõrpäritolu taustaga mees” kõri läbi lõikas, langeb otse ja vahetult kõigi nende kätele, kes süüdistavad oma rahvaid võõravihas, eitavad terrorismi seost immigratsiooni ja islamiga ning keelduvad tegelikult astumast samme selle Euroopat tabanud hullumeelsuse peatamiseks.

See, mida teha tuleb, on igale terve mõistusega inimesele selge. Piirivalved tuleb taas tööle panna, illegaalid välja saata ja helded sotsiaalabid nn pagulastele lõpetada.



Mis inimõigused?



Frontex peab hakkama Vahemerel paate illegaalidega mitte Euroopasse, vaid lähteriikide rannikule tagasi eskortima, korraldustele mitte allujate suhtes tuleb rakendada ilma igasuguse poliitkorrektsuseta jõudu ja kui vaja, siis ka surmavat jõudu. Pole mingit kahtlust – inimesed on ratsionaalsed olevused ja kui nad näevad, et nende Euroopasse jõudmiseks makstud raha jõuab küll inimkaubitsejate taskusse, aga ei teosta nende unistusi, nad loobuvad.



Ah et inimõigused? Aga rääkige inimõigustest neile, kes auto alla on aetud, keda matšeetega tükkideks on raiutud või kes mingil muul moel islamiterroristide ohvriks on langenud. Rääkige inimõigustest ka moslemite poolt ahistatud ja vägistatud euroopa naistele ning lõpuks miks mitte ka sellele süürlannale, kelle mees Tallinnas põlema pistis.



Keda issand karistada tahab, sellelt võtab ta kõigepealt mõistuse. Paistab, et just see on juhtunud ka Euroopa juhtidega, Eesti omad kaasa arvatud. Teisiti pole võimalik seda vabatahtlikku hullumeelsust, mis Euroopast üle rullub, seletada. Või siiski?



Kindlasti on kõiges selles ka oma ratsionaalne iva. Vaieldamatult on kõige taga raha, miljardid, mis ringlevad inimkaubitsemise (kas inimkaubitsejate hulka kuuluvad ka kõrged Euroopa ametnikud?), illegaalse relvaäri, narkoäri ja prostitutsiooni vallas.



Vaieldamatult on kõige taga ka ideoloogia: soov Euroopa Ühendriikide loomiseks rahvusriike nõrgestada, rahvusi lõhestada ja segada, üle-euroopaliste probleemide tekitamise teel otsustusõigus üha enam rahvusülestele institutsioonidele delegeerida. Ja puhtideoloogiline on ka eesmärk rahvusi, rasse ja sootsiume nivelleeriv vasakliberaalne maailmarevolutsioon esialgu vähemalt Lääneski lõpule viia. Aga nagu ajaloost teame, viivad vasakradikaalsed eksperimendid ikka verevalamiseni, nii ka nüüd.



Poola ja Ungari on eeskujuks



Õnneks on veel siiski ka tervet mõistust. Poolas ja Ungaris on rahvad valinud ennast esindama kindlameelselt rahvuslikud valitsused, kes on keeldunud moslemikogukondade asustamisest oma territooriumile ja ennäe – seal ei ole terroriste!



Loomulikult on seal oma probleemid, aga homogeenses, valdavalt üherahvuselises ühiskonnas ei lahendata neid pommivööde, rahva sekka kihutavate kaubikute ning nugade ja matšeetedega.



Jääb üle vaid küsida, kumba varianti eelistab meie rahvas. Kas vererada maha jätvat vasakliberaalset globaliseerimiseksperimenti või tasakaalukat ja alalhoidlikku rahvusriikluse säilitamist. Eelseisvatel aastatel saab just see olema üks meie ees seisvatest eksistentsiaalselt tähtsatest valikutest.



