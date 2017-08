Arvamus

JUHTKIRI - Vabadus!

Laupäev, 19. august 2017.



Homme meenutavad paljud heldimusega 26 aasta taguseid sündmusi, sest 20. augusti hilisõhtul 1991 muutus Eesti inimeste elu kardinaalselt. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liidu koosseisu ja on edaspidi taas iseseisev vabariik.



Eesti oli ühtäkki pääsenud punaimpeeriumi kütkeist, mis veel neli-viis aastat varem oli tundunud vaat et võimatuna. Me saime taas elada vabas riigis, nagu enne Teist maailmasõdagi.



Mida oleme osanud pärast neid murrangulisi sündmusi oma vabadusega peale hakata, teame vägagi hästi. Aga kindlasti küsitakse hommegi: kas see, millises Eestis me oleme viimased 26 aastat elanud, rahuldab meid? Loomulikult on sellele küsimusele palju vastuseid, mis kõiguvad seinast seina.



Meie Maa on siiski seda meelt, et homsel pidupäeval pole mõtet harrastada erakondadevahelist sopaloopimist ega halada napsiklaasi taga, kuidas küll kõik oleks võinud teisiti olla või pidanud teistmoodi olema. Tunneme pigem rõõmu sellest, et elame riigis, mida ei ahista enam raudne eesriie ega kurna punadiktatuuri koledused.



