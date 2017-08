Arvamus

Kas noored lasevad oma häälel kõlada?

Laupäev, 19. august 2017.



Autor: Taavi Rauniste, Kuressaare linnavolikogu liige, ettevõtja Laupäev, 19. august 2017. Taavi Rauniste. FOTO: Valmar Voolaid Seadusemuudatus, mis langetab valimisea kohalike omavalitsuste volikogude valimistel 18. eluaastalt 16. eluaastale, saab esmakordselt teoks tänavu oktoobris.



Aeg valimistepäeva, 15. oktoobrini aina lüheneb. Kahjuks pole siiani paljud valimisvõimaluse saanud noored mõistnud hääletamise tähtsust ja neile antud vabadust valimistel osaleda. Teisalt soovitakse riiklikul tasandil näha, kas noorte hääletusea alandamine toob kaasa muudatusi kandidaatide valimisel ja kas antud otsusega valimiste aktiivsusprotsent tõuseb.



Jess – ka mina tegin seda!



Selleks, et pakutud võimalus töötaks positiivselt, on väga tähtis kandidaatide valimiseelne suhtlus antud vanusegrupi noortega. Tuleks saavutada mõlemapoolne, nii valitava kui ka noorte huvi tõstatumine antud teema vastu.

Kõige tähtsam on edastada võimalikult lühike, kuid sealjuures huvitav info. Noored ei pruugi tunda seadusi ja terminoloogiat. Kooli õppekavas olev ühiskonnaõpetus annab baasteadmised, kuid võimalus midagi ise ära teha peaks andma noorele tunde, et jess – ka mina tegin seda!



Võimalus teha midagi esmakordselt – siin saab näiteks tuua 18-aastaseks saamisel noorte hulgas väga populaarseks muutunud ühise vereloovutamise doonorluse heaks. Loomulikult on ka neid, kes selle vanuse täitudes hoopis ütlevad, et nüüd saan ometi vabalt sigarette osta.



Tänapäeva ühiskonna toimimise ja kindlatest teemadest rääkimise koht on avalik internetiruum. Seal on võimalik tutvustada kohalike omavalitsuste valimiste põhitõdesid, iseennast või oma valimisliitu. Nutimaailm on tänapäeva noorte teine kodu ja seal end avades saate piisavalt kiiresti tagasisidet, mis on jällegi oluline just kandideerijale endale. Jääb veel aega midagi oma ideedes ja teesides muuta või võimendada.



Üldjuhul on noored otsekohesed. Palju oleneb kandideerija isikust, eriti vanusest ja varasemast koostegevusest noortega. Kui noor juba valima läheb või interneti teel hääletab, toetab ta pigem seda kandidaati, keda ta tunneb ja teab. Vanusegrupp 16–17 on vägagi teadlik kohapealses elus toimuvast. Nad teavad oma kodukandi plusse ja miinuseid. Minu sooviks on kaasata üha sagedamini noori kohaliku elu üle arutamisse ja otsustamisse.



Saaremaa kohalike volikogude liikmed arvestavad juba praegu noorte ideedega. Näiteks Kuressaares saab kaasaval eelarvel hääletada alates 16. eluaastast. Lisaks on kõigisse linnavolikogu komisjonidesse kaasatud vähemalt üks noorte esindaja. Leian, et Kuressaare on teadlikult ennetanud riiklikult väljakäidud ja nüüdseks seadustatud noorte soovidega arvestamist.



Noorte valijate sihtrühma laiendamine vanuselatti langetades on väga hea mõte, kuid kahjuks ei pruugi see suurendada valimistest osavõtu protsenti. Pelgalt valimisõiguse andmine ei aita kaasa noorte aktiivsusesse.



Võimalus vaid kord nelja aasta järel



Esmakordse valimisõiguse saamine tuleks noorte silmis väärtustada täisealiseks saamisega. Tuleb välja tuua idee, et just sina, noor, võid olla see, kelle häälest oleneb vallas järgmise nelja aasta tegevus. Selleks tuleb väga intensiivselt teadvustada noortele, et KOV valimised on see koht, kus noore hääl loeb kõige rohkem!



Sinu häälest sõltub, kuidas loodavas omavalitsuses saavad toimima noortega seotud teemad: vaba aja sisustamine, sportimisvõimaluste laiendamine, mänguväljakute rajamine vms.



Saaremaal on 16–17-aastaseid noori umbes 600. Kui neist osaleksid hääletamisel vähemalt pooled, siis suure tõenäosusega saaksid nad täitsa oma esindaja uues Saaremaa valla volikogus.



