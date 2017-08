Arvamus

JUHTKIRI - Olgem normaalsed!

Reede, 18. august 2017.







Ilmselt mäletavad osad nooremadki inimesed aegu, mil oli tavapärane, et naabermajas või -külas käidi piima järel või tarbiti tuttavalt ostetud liha. Sellist tüüpi naturaalmajanduslik eluviis saab toimida vaid usaldusel.



Nii käib see ka tänapäeval: kui naabri veis või lammas läheb lihaks ja ise kõike ära tarbida ei jõuta, siis on nii pererahva kui looma suhtes vägagi viisakas seda teistele pakkuda, mitte ära visata, arvavad mitmed saarel tegutsevad väiketalunikud. Neid eristab ettevõtjatest peamiselt asjaolu, et loomade pidamise eesmärk ei ole teenida igas kuus mingit kindlat kasumit.



Turule viidava või seal pakutava toidu osas kehtib aga teatavasti põhimõte, et toit peab olema inimese tervisele ohutu ja nõuetekohane. Nii lamba- kui näiteks veiseliha puhul tähendab see seda, et loomad, kellelt liha pärineb, peavad olema tapetud tegevusloaga tapamajas. Samas võib osadele muudele toodetele kehtivaid nõudeid pidada küllalt absurdseteks. Nii näiteks tuleb õunaäädika tootmiseks täita sadu lehekülge erinevaid dokumente.



Kuigi seadused on täitmiseks, ei tohiks ära unustada vaarvanemate verega edasi kantavat inimlikku poolt. Kohati minnakse kõiksugu käskude-keeldudega ka selgelt üle võlli.



