TOIVO VAIK AINULT MEIE MAAS: Metsad karusid täis

Reede, 18. august 2017.



Autor: Toivo Vaik, kolumnist Reede, 18. august 2017. Toivo Vaik. FOTO: erakogu Hirmul on teatavasti suured silmad. Seda on tunda ka meie Saaremaa karu-uudisest, sest üha enam kuuleme, et keegi on jälle karuga kohtunud. Peale esmase videoklipi ja piltide karu jälgedest, millelt on selgelt näha, et karu on meile tõesti jõudnud, kipub muud tõestust seni nappima. Ainult jutud karuga kohtumisest, kuid mis võiks olla selle kinnituseks, on mobiiltelefoni klõps. Paraku neid tehtud pole.



Peagi algab suurem jahihooaeg. Olen igal aastal sel ajal kirjutanud leheloo, mis hakkab metsades toimuma ja kuidas peaksid jahimöllu sisse sattunud seenelised-marjulised käituma. Teen seda ka enne tänavust hooaega, sest ohutuse nimel pole ükski meeldetuletus liiast.



Suurulukite jaht läheb lahti



Alates septembrist võib metsas jahimeest kohata sagedamini kui varem. Algab punahirvede ja metskitsede hiilimis-varitsusjaht. Kuu keskel lisanduvad põdrapullid.



Oktoober toob endaga lisaks veel kõikide põtrade jahi ning algab jaanuari lõpuni kestev ajujahi-perioodi. Nimelt on selle tähtajani lubatud küttida punahirvi, mis jahimehed metsas hoiabki. Edasi võib ajujahti pidada veel vaid metssigadele, kuid meie kandis on need suurulukid muutunud suhteliselt haruldaseks nähtuseks. Kaks hooaega valiklaskmiseta ja topeltkohustustega küttimist ning sigade Aafrika katk on oma töö teinud. Ilmselgelt jääb see elukas meie metsade harulduseks veel väga pikaks ajaks.



Mida toob metsas liikujale kaasa jahihooaja algamine? Millised ohud peale karu saarlast veel kimbutavad? On neil hirmujuttudel ikka tõepõhja ja kas peaks seenel-marjul käimisest loobuma?



Taolisi küsimusi on jahimeestele esitatud ka varem ja ega tänavugi midagi teisiti pole. Lisandunud on üksnes karujutud.



Kinnitan kõigile, et metsas liikumisel ei ole ka praegu ohte rohkem kui eelmistel aastatel. Vanasõnagi ütleb, et kes hunti kardab, see ärgu metsa mingu. Küll aga võib korilane sel aastal sattuda mõnele metsseakorjusele, mille lähedalolekust peaks aimu saama leviva haisu tõttu. Korjuse olemasolust annavad märku ka valju kisa saatel mingis kindlas piirkonnas ringi lendavad varesed-rongad.



Kui võimalik, tuleks määrata korjuse ligikaudne asukoht ning anda sellest teada mõnele tuttavale jahimehele või helistada keskkonnainspektsiooni ööpäevasele valvetelefonile 1313. Samas tuleb ise sellest eemalduda, kuigi sigade katk inimesele ohtlik pole.



Keda kütitakse?



Seoses metsanotsude „troonilt” kukkumisega on kõige kütitavamate ulukite etteotsa kerkinud punahirved ja metskitsed. Viimaste aastate soojad talved ja huntide arvukuse langus on nende ulukite populatsiooni märgatavalt kasvatanud.



Siiski on punahirvede pikaaegne aktiivne küttimine hoidnud nende arvukuse ohjes, ent intensiivselt paljunevad loomad pole ka alla andnud ning neid võib kohata varahommikuti metsalagendikel ja põldudel-heinamaadel. Varsti algab neil umbes kuu-poolteist kestev jooksuaeg, mil varahommikust või hilisõhtust aega lõhestavad hirvepullide maskuliinsed möirged.



Kes juhtub seda „kontserti” metsas viibimise ajal kuulma, ei pea kartma, sest need häälitsused on suunatud vaid rivaalidele. Seenemaalt auto suunas plagamise asemel võiks maha istuda ja seda mitmehäälset etteastet nautida.

Meie metsade uhkus ehk põder oskab enda asurkonda kontrolli all hoida, viimastel aastatel on nende arvukus jäänud samale tasemele. Kas sellele aitab kaasa ka palju aktiivsema hirve laialdane levik, kes seda täpselt teab.



Kuue-seitsme aasta taguste karmide talvede järel haruldaseks muutunud metskitsed on järglaskonda hoolega suurendanud ja nende positsioon kütitavate ulukite hulgas esiotsa tõusnud. Nii suurt laskekohustust kui sel hooajal, pole jahimeestele kitsede osas kunagi varem ette antud.



Kui korraks veel tagasi tulla meie ainsa karu juurde, siis kindlasti ei maksa arvata, et temaga kohtudes läheb kohe maadlemiseks. Elas ju meiega võrreldes väga tillukesel saarel Ruhnus ka mingi aja karu ja pole kuulda olnud, et ta kellegi kallal käinud oleks. Toidupoolist karul siin jätkub ja kui ta endale kaaslast ka nii väga ei igatse, võib saarele talveunne jäämist kavandada küll. Paksukssöömise nimel kimbutaks ta siis ilmselt meie mesilaid, aga vaevalt muud kahju temast tuleb.



Samuti pole inimesel põhjust karta, et metsas luusiv hunt teda ründab – see on rohkem legend kui tegelikkus.



Ohutus üle kõige



Enne metsa minemist peaks enda ohutusele mõtlema juba kodus. Kõige suurem risk on ära eksida ja sellest hoidumiseks saab ise väga palju ära teha. Veepudel, täislaetud mobiiltelefon ja erksavärviline riietus on esimesed abinõud. Kui metsa minnakse õhtupoolikul, tuleb kaasa võtta kindlasti ka taskulamp.



Ajujahi ajal võidakse sattuda jahipidamise piirkonda. Sellest annavad märku rohke autode liikumine metsateedel ja punastes neoonvestides ringi liikuvad jahimehed. Kui keegi kuuleb metsas lärmi ja saab aru, et on sattunud ajujahi keskele, siis on parim ohutuse tagamise viis jääda kuni ajujahi lõpuni paigale.

Metsast väljajooksmine kütiliini suunas on väga vale tegutsemine. Õnnetus võib juhtuda olukorras, kus inimene jookseb suurulukiga paralleelselt metsast välja ja võib jääda kütitava uluki varju. Aju kestab enamasti lühikest aega ning selle lõpu jõuab iga seeneline ära oodata.



Ka autojuhtidele tahaks südamele panna, et oldagu ettevaatlikud, kui märgatakse jahikorraldust. Üldjuhul intensiivse liiklusega teedele loomi välja ei aeta ja neis paigus jahti ei peeta. Samas ei saa välistada seda, et uluk jookseb eemalt hääli kuuldes teele, kusjuures aju ise võib olla sadu meetreid eemal. Tavaliselt pannakse taolise ohu puhul teede äärde ka mõned kütid, et autojuhte hoiatada.



