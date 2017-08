Arvamus

JUHTKIRI - Sõda lahti? (1)

Neljapäev, 17. august 2017.



Eile Kuressaare ja linna lähiümbruse taevalaotuses avanenud vaatepilt, kus mitmed USA märgistusega teraslinnud sooritasid suure mürina saatel korduvalt madallende, võis uudisteruumi igapäevaselt mitte jälgivas inimeses tekitada küsimuse, kas nüüd on siis sõda lahti?



Kuressaare lennuväljal kell 9.20 maandunud Transaviabaltika liinireisiga saabunud kümnekonna turisti näod vajusid samuti imestusest pikaks, kui nad silmasid õhulaevalt maha astudes terminalihoones ühendriikide vormis inglise keelt rääkivaid sõjaväelasi.



Paraku tuleb tõdeda, et nähtud pildikesed on meie tänapäevases, konfliktidest tiines maailmas uus reaalsus, millega on vaja harjuda ka kõige paadunumal rahvuskonservatiivil.



Kui kümnendeid tagasi tiirutasid meie õhuruumis ülbelt okupantide lennumasinad, siis nüüd peame muretsema, et midagi sarnast enam ei korduks. Eks kaudselt täidavadki eile alanud ja täna jätkuvad õhukaitseharjutused eesmärki anda võimalikule vaenlasele selge signaal, et oleme oma liitlaste toel jätkuvalt hästi hoitud.



