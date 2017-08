Arvamus

JUHTKIRI - Ametikool hoiab taset

Kolmapäev, 16. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eilsed vastuvõtukatsed andsid taas kinnitust, et Kuressaare ametikool on jätkuvalt populaarne valik kutse omandamiseks.



Seltskond, kes siinsest ametikoolist omale sobiva eriala leidnud, on kahtlemata kirev – erineva taustaga õppureid tuleb nii pealinnast kui Lõuna-Eesti piirkonnast, sekka ehk mõni välismaalanegi, kes erialast praktikat just siin läbida soovib.



Mandrilt pärit õpilaste tagasisidest jääb kõlama, et lisaks sellele, et ametikoolis on Eesti mõistes huvitavad erialad ja üleüldine hea tase, meeldib uustulnukatele Kuressaare linn ja siinsed inimesed.



Loodetavasti ei pea siia saabujad õpinguaastail meie elukeskkonnas pettuma ning leiavad ehk Saaremaa näol paiga, kus end päriselt sisse seada. Selleks aga peavad olema siin antava haridusega sama heal tasemel ka võimalus end teostada.



Töökohtade suhtes on meil küll jätkuvalt arenguruumi, kuid rõhudes nõrkuste asemel oma tugevustele, milleks on saareliselt rahulik ja turvaline elukeskkond, võib nii mõnigi pidada seda piisavaks, et ettevõtlusega pärast õpinguid just siin algust teha.



16. august 2017 Autor: MM Kolmapäev, 16. august 2017.Seltskond, kes siinsest ametikoolist omale sobiva eriala leidnud, on kahtlemata kirev – erineva taustaga õppureid tuleb nii pealinnast kui Lõuna-Eesti piirkonnast, sekka ehk mõni välismaalanegi, kes erialast praktikat just siin läbida soovib.Mandrilt pärit õpilaste tagasisidest jääb kõlama, et lisaks sellele, et ametikoolis on Eesti mõistes huvitavad erialad ja üleüldine hea tase, meeldib uustulnukatele Kuressaare linn ja siinsed inimesed.Loodetavasti ei pea siia saabujad õpinguaastail meie elukeskkonnas pettuma ning leiavad ehk Saaremaa näol paiga, kus end päriselt sisse seada. Selleks aga peavad olema siin antava haridusega sama heal tasemel ka võimalus end teostada.Töökohtade suhtes on meil küll jätkuvalt arenguruumi, kuid rõhudes nõrkuste asemel oma tugevustele, milleks on saareliselt rahulik ja turvaline elukeskkond, võib nii mõnigi pidada seda piisavaks, et ettevõtlusega pärast õpinguid just siin algust teha.16. august 2017

Veel artikleid samast teemast »