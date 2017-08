Arvamus

MATI VÄÄRTNÕU AINULT MEIE MAAS: Russofoobia ei taga eestluse kestmist (3)

Kolmapäev, 16. august 2017.



Autor: Mati Väärtnõu, ettevõtja Kolmapäev, 16. august 2017.



Samaaegselt tõdeb Ats Miller õigustatult oma Postimehes avaldatud arvamusloos „Hamburger pühast lehmast ehk Kas Eesti on 21. sajandil terve mõte?“, et „Eesti sureb välja. See on minu arvates vääramatu suund. Eestlus hääbub järjekindlalt ja näha pole ühtki protsessi, mis võiks uuesti kasvule viia.” Paraku astub ka Ats samas koheselt russofoobia rehale.



Muutumine lühikese perspektiiviga rahvaks



Selles kõiges on palju kurbloolisust. Me tahaksime kesta, kuid hirm paha idanaabri ees summutab mitte ainult arutelu kestmise võimalikkuse üle, vaid lukustab meid maailmapilti, kus Eesti vääramatult sureb välja. Me oleme muutunud lühikese perspektiiviga rahvaks – peaasi, et meid homme ei rünnataks! Tühja sellest, et viimase inimarengu aruande järgi on meid sajandivahetuseks juba pea pool miljonit vähem.



Ehk mingit rünnakut polegi vaja – me oleme lihtsalt otsustanud oma hirmu ajel kadumise kasuks. Vaat see on häbiväärne ja samas masendav! Isegi Ameerika indiaanlastel oli väärikust enda eest võidelda meie nn tänase „sõbertsivilisatsiooni” alusepanijatega. Meie aga oleme valinud seljataha pugemise ja hääbumise.



Kuidas toimiks terve mõistus?



Teaks ometi vanasõna „sõpru otsi lähedalt ja vaenlasi kaugelt”, vaataks edukamaid naabreid, kes selle tarkusetera järgi on käitunud. Ei otsiks sinisilmset sõprust ühiskondadega, kelle olemasolu/heaolu põhineb enda põlisrahvaste hävitamisel ja teiste ühiskondade ressursside röövimisel, vaid saaks aru, et riikidel on sõpruse asemel geopoliitilised huvid.



Kasutaks ära olemasolevaid olusid ja ressursse – vaatamata oma hirmudele. Leiaks, et vägivallatu vastupanu ei seisne loobumises võitlusest kurja vastu, vaid kuri on võimetu, kui meie oleme head: nagu üks naeratav inimene toob rõõmsa tuju teda ümbritsevaile, nii saab ka kurja võita ainult heaga.



Kui meie muutuksime sisimas heaks ümbritseva suhtes, oleks see juba suur samm edasi kestva ühiskonna poole.



Väikese rahva vastupanu ei saa kesta võidurelvastumisel, vaid vaimsel tugevusel, meelekindlusel, hoolivusel ja armastusel! Isegi siis, kui tegemist on paha naabriga, on see valik kestmiseks parim. Me ei pea kartma mitte homset võimalikku rünnakut, vaid senist reaalset hääbumiskurssi! Kõik rünnakud ja kaotused on võimalik tugeva vaimuga rahval üle elada, nagu meie minevik on mitmeid kordi näidanud.



Hääbumist ei korva aga millegagi. Ja ei tasu end lohutada, et Põhjasõja ajal oli hullem – meil ei ole neid algrakukesi, suuri taluperekondi, kes suudaksid rahvastiku kiiresti taastada. Meil on alles veerevad kivid, kes pigem valivad üheotsapileti Eestist välja, ja kiirelt vananev rahvastik.



Peatame silmad kinni tormamise!



Ammu oleks aeg mõelda pikemale tulevikule, kui lihtsalt otsida kaitset oma hirmude eest. Me ju suudame endale aru anda – senised valikud lisavad meie kahanemisele ainult hoogu. Aeg on peatada see silmad kinni tormamine! Aeg oleks muuta Balti riigid rahutsooniks ja alustada oma rahva kestmisprotsessi selle loosungiga. Hirm idanaabri ees jäägu minevikku.



