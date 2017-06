Arvamus

JUHTKIRI - Mõistlik lahendus

Laupäev, 17. juuni 2017.



Nagu näha, ei ole Kuressaare linn kassimures üksinda – neljajalgsete nurrumootoritega on aastatepikkust võitlust pidanud ka ruhnlased.



Kui siiani tundus mitmekümnepealisest kassikolooniast jagu saamine pea võimatu missioonina, siis nüüd paistab olukord vaikselt lahenevat ja seda suuresti tänu Eesti loomakaitse seltsi initsiatiivile steriliseerida ja kastreerida saarel elutsevad mets- ja kodukassid.



Probleem võib tunduda tühine, kuid ajast, mil see hakkab mõjutama saare turismi, mis väikesele kohale sedavõrd olulise tähtsusega, eriti suvel, on kuri karjas.

Tänu Saaremaa lemmikloomade turvakodu aktiivsele tegutsemisele viimastel aastatel hakkab kassimure tasapisi lahenema ka Kuressaares, kuigi ka siin on veel kolooniaid, kelle massilisele ning jätkuvale sigimisele kuidagi piiri ei suudeta panna.



Kuigi probleemi teadvustatakse ühiskonnas, on siiski neid kassiomanikke, kes hulkuvaid loomi toidavad ning sellise käitumise negatiivset tulemit ette näha ei suuda ja vabatahtlikele oma tegevusega iga päev tööd juurde tekitavad.



