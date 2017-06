Arvamus

Head Tallinna kilud – kust neid küll saab?

Laupäev, 17. juuni 2017.



Eelmise sajandi 60–70-ndatel aastatel paiknes Tallinnas Pelgulinna koolimaja taga Aru ja Auna tänava nurgal pika nimega asutus. Selle nimi oli NSVL standardite ja mõõtude komitee Eesti NSV voliniku valitsus. Pealikuks ehk volinikuks oli Eesti-aegne punakommunist Leonhard Illisson, kes muuseas oli küllaltki eestimeelne mees ja kirus tihti suurvene šovinismi.



Asutus taatles kaalusid, elektriarvesteid ja muid mõõtevahendeid, kuid kontrollis ka pea kõigi Eestis paiknevate asutuste toodangut. Mitte just kõigi, sest näiteks Dvigateli toodangule hammas peale ei hakanud. Dvigatel ja veel mõned tehased tootsid nn strateegilist kaupa, nagu gaasiturbiinid ja lennukite “mustad kastid”.

Aga Volta elektrimootoritest alates ja Saku õllega lõpetades olid kõik vahepealsed tooted selle pika nimega asutuse, mida lühendatult nimetati mõõdukomiteeks, kontrolli all. Selle vahepealse hulka käis ka kala, õigemini küll kalatooted.



Kindel kvaliteet



Saatuse tahtel olin Tallinna kalakombinaadi toodangu kontrollbrigaadi koosseisus kusagil Jahu ja Väike-Patarei tänava kandis asunud tootmishoones, kus karpi topiti ka Tallinna kilusid. Töö käis käsitsi – topsitäis soolaga vürtsisegu, kilud karpi ning karp läks kaanetusmasina alla ja sealt laagerdusele.



Mõnda toodet palju kirutud stagnaajal väga uisapäisa ei tehtud, nagu miskipärast arvatakse. Olid Balti kilud ja Tallinna kilud. Viimaseid tohtis teha ainult siis, kui kilude rasvaprotsent oli vähemalt 12. Enamasti siis oktoobrikuu ja osalt novembrikuu püügist. Novembris öeldi kilu soolikas punaseks minevat ja rasvaprotsent alanevat. See kilu kõlbas ainult madalama mainega kraamiks – Balti kiludeks.



Teisel kontrollipäeval astus mulle ligi väheldane ja üle seitsmekümnene mees, kes tutvustas end Tallinna kilutööstuse endise omaniku Fjodor Malahhovina. Too mees, rahvuselt venelane, rääkis täiesti aktsendivabalt eesti keelt ja valutas südant Tallinna kilude kvaliteedi pärast, sest need ei olevat ikkagi nii head kui mitmete ennesõjaaegsete valmistajate toodang. Ta oli vist kapitalistina ka Siberisse viidud, kuid sealt eluga naasnud.



Malahhov rääkis oma retseptist ja toonitas, et Tallinna kilude retsept olevat olnud igal tegijal oma, kuid ühine olnud see, et kasutati ainult oktoobrikuus püütud kilu ja laagerdati nii kaua, kuni kilule ilmusid väikesed valged täpikesed, nagu oleks karpi pisut mannat puistatud. Siis meenus mulle ka vanaisa räägitud lugu.



Vanaisa Juhan Juurmann oli kord noore mehena purjelaevaga ka üle Atlandi koguni New Yorki jõudnud. Noored madrused olevat sadamakõrtsis pika meresõidu lõppu tähistanud ja vist mõned õlled või ka burbooniviskid lauale tellinud.



Kas jälle mingid euronormid piiramas?



Kellelgi tuli idee küsida kõrtsmikult maailma kõige paremat kala. Lauale toodigi paar alustassi, millel avatud konservikarbid mingi väiksema kalaga. Kui aga poisid karpide etiketti uurima hakkasid, avastasid nad sealt venekeelsed kirjad: „Revelskie kilki” ehk Tallinna kilud.



Tänapäeval olen proovinud vähemalt kümne tegija kilupreserve ehk vürtsikilusid, neist muist Tallinna kilude nime all. Kuid pole mitte ainsatki, mis kuidagigi meenutaksid nõukogudeaegseid paremaid Tallinna kilusid. Enamasti on tänapäeval valmistatavad vürtsikilud liiga lihtsa pipramaitsega ja kesise lõhnaga. Ning mis peamine – laagerdamata ja ilma nende kuulsate valgete täpikesteta.

Kas on jälle mingid euronormid piiramas või mängus tootjate läbematus, ma ei tea. Tänapäeva vürtsikiluga võid keele ära torkida, mitte aga nii, nagu omal ajal öeldi: „Võta kilu sabast kinni ja raputa. Kui liha ära kukub ja selgroog pihku jääb, ongi õige Tallinna kilu – laagerdunud ja söömisvalmis.”

