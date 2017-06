Arvamus

JUHTKIRI - Suveks tööle

Reede, 16. juuni 2017.



Suvi on teatavasti puhkuste aeg. Kõigile neile, kes aastaringselt igal hommikul lähevad kodust, et olla tööl ja tulevad koju, et tööks välja puhata. Kurb ja trööstitu?



Eriti, kui töö ei ole hobi. Muidugi, sest niimoodi ei tohiks see olla, aga enamasti on, kui just ei oska end hoida. Võtta haigepäevi siis, kui vaja. Maailm läheb edasi, kas siis, kui sind parasjagu juures ei ole. Ka siis, kui puhkad. Kas siis tööst või väsimusest või tööstressist.



Niimoodi on tore, kui suvetöötajad leiavad tee kohtadesse, kus neid tõesti vajatakse. Eriti teenindussfääris, aga ka mujal. Näiteks ajalehetoimetustes on väga levinud suvereporterid. Miks? Sest ka lehetöötajad on inimesed. Ja kui vähegi võimalik, siis võtavad puhkuse ajal, kui päike käib kõrges kaares ja temperatuur on loodetavasti üle nulli. Vihmase suve vastu pole muidugi keegi kaitstud.



Tööd leida on kerge just neil, kes ei ole ülearu valivad. Ning siis, kui tööl olemise kulud ei ületa palganumbrit. Niisiis tuleb leida tasakaal – aga linna piirkonnas elades on see vahest lihtsamini teostatav kui maal.



