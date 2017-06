Arvamus

JUHTKIRI - Hammastest, valuga

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Hambaravi on üks kallimaid raviliike. Nõnda kallis, et tavaliselt eelistavad kõik need, kes vaevalt palgast palgani välja veavad, end hambaarsti juurde registreerida vaid siis, kui valu muutub väljakannatamatuks.



Ajad on muutunud. Kui ka varem, kui hambaravi oli tasustatud riiklikul alusel, ei tormanud just igaüks hambaarsti tooli suunas, põhjuseks kas irratsionaalne hirm või äärmiselt madal valulävi, siis praegu on hammaste ravimine ju enam-vähem inimlik. Ses mõttes, et jah, muidugi, väike piin on see alati, aga mitte selline, mis paneks ebainimlikult röökima.



Hambad on aga need, mis sõna otseses mõttes on tervise indikaatoriks. Kui hambad püsivad terved, püsib ka inimene reeglina tervem. Kui lagunevad, siis organism teatab, et midagi on valesti.



Kompensatsioon, olgu see kas või suhteliselt väike, on ikkagi abiks. Jah, arstide elu teeb see keerulisemaks, ja nemad on ka inimesed, aga siiski… Hippokratese vanne ja kõik need ilusad sõnad inimese aitamise kohta. Küüniliselt: praegune hambaravi aitab vaid rahast vabaneda.



