Arvamus

Eesti pole enam mingi mõisahoov

Neljapäev, 15. juuni 2017.



Kui peaksin ise võtma kokku järgneva teksti, siis kõlaks see nii: „Tulevikku ehitavad need, kes julgevad.”



Juba aastaid tagasi oli selge, et Reformierakonnaga Eesti edasi ei liigu, sest Siim Kallase kunagisest lendoravast on saanud lastud vares. Ent läks aega, enne kui suutsime nad eelmisel sügisel valitsusest välja tagurdada. Milline on olnud Reformierakonna viimane Eestit muutev idee viimase kümne aasta jooksul? Kõige jõukamatele maksukingitusi tegev eliidipartei saab küll mõne alkoholitootja kiituse, aga ei vii elu edasi. Ja Eestil ei ole aega kaotada.



Samamoodi ei ole meil aega kaotada neile populistidele, kes nõuavad korraga kõrgemaid toetusi ja madalamaid makse ning keda on Euroopas ja Eestiski ennegi olnud. Uus on aga see, et poliitiliseks reaalsuseks on muutunud fundamentalistid, kes tahavad lõhkuda demokraatliku õigusriigi alustalad ja seavad küsimuse alla Eesti põhiseaduse. See on juba tõsiselt ohtlik.



Läheme tulevikku, mitte tagasi pimedusse



Mitte keegi teine ei kaitse Eestis inimese vabadusi ja õigusi nii, nagu teevad seda sotsiaaldemokraadid.



EKRE tahab sulgeda Eesti uksed ja aknad välismaailma eest, keelata armastust ja suukorvistada kohtunikud. Kusagil lõikavad nad oma vihast nüristunud kääridega juba välja šabloone, mille järgi hinnata, kes on õige ema, õige eestlane, õige inimene. Teised erakonnad on oma vaikimisega öelnud, et see on okei. Meie ütleme selgelt: see ei ole okei.



Inimese vabadused ja õigused on ülimuslikud. 19. sajandi tõuloomade aretuskeskust võib keegi oma suletud mõisahoovis mängida. Täna on aasta 2017 ja Eesti pole mõisahoov. Eesti läheb tulevikku, mitte tagasi pimedusse.

Poliitika eesmärk ei tohi olla inimeste hirmude süvendamine, vaid kindlustunde andmine üheskoos edasi minekuks. Just seda esimest aga püütakse teha, võimendades hirmu vihaks. Vihaks teiste inimeste vastu, vihaks muutuste vastu. Minule ei ole poliitika hirmutusvõistlus, vaid vastutus järgnevate põlvede ees, oma laste ja nende laste ja nende lastelastelaste ees.



Ärge uskuge kedagi, kes ütleb, et ta teab, milline on Eesti kümne aasta pärast ning milliseid otsuseid tuleb siis langetada. Ei tea. Meist keegi ei tea.



Küll aga on meil selge siht ja põhimõtted, millest tulenevalt poliitilisi otsuseid langetada. Sotsiaaldemokraatide sihiks on uuenduslik, iga Eesti inimest väärtustav vaba riik.



See on julge riik, mis julgeb sammuda edasi ning on piisavalt nõtke, et olla globaalse innovatsiooni eestvedaja. Tehnoloogiline muutus ei ole miski, millega resigneerunult kohaneda. Ükski ühiskond ei ole saavutanud edu vanu aegu taga nuttes.



Me anname endale aru, et tehnoloogia areng seab inimestele uued, kõrgemad nõudmised. Ma ei nõustu samas kõigi nende õudusstsenaariume maalivate gurudega, kes ütlevad, et õige pea ei ole enamikul elanikkonnast tööturul mõistlikku rakendust. See meenutab mulle taas 19. sajandi diskussioone sellest, kuidas aurumasin teeb nii palju tööd ära, et inimesed hakkavad töötama paar tundi nädalas ja muul ajal elu nautima. Tegelikult on vanade töökohtade asemele tulnud lihtsalt uued ja elutempo hoopis kiirenenud.



Tehnoloogiline töökohtade kadu kasvatab aga loomuldasa ebavõrdsust, mis suurendab ühiskonnas pingeid. Selleks tuleb valmistuda ja investeerida inimeste võrdsete võimaluste tagamisse – haridusse ja elukestvasse õppesse. Seda tuleb teha kordades enam, kui oleme siiani vajalikuks pidanud.



Ohtlik isolatsioon



Enam ei ole võrdsete võimaluste tagamine maailmavaateline valik, humanistlik soov tagada kõigile inimestele parem elu. See on hädavajadus, et hoida Eestit tuleviku teel. Ning haridus-, tööturu- ja sotsiaalpoliitikast on saanud majanduspoliitika olulisim komponent. Võrdsemad ühiskonnad on õnnelikumad ja sidusamad ning arenevad kiiremini.



Meie väärtused on see juurestik, mille peale tulevikku ehitada. Meie sihiks on vaba ühiskond, kus iga inimest võetakse inimesena, kus igaüks on oluline. Kõik Eestis elavad inimesed on meie inimesed. Eesti keele ja kultuuri areng on Eesti riigi mõte, aga seda saab teha vaid inimõigustel põhinevas ja maailmale avatud ühiskonnas. Isolatsioon on eesti keele ja kultuuri arengule ohtlik.



Vaba, julge ja õiglane. Just selline on minu Eesti, just selline on sotsiaaldemokraatide Eesti. Me teeme seda, mis on õige, mis on hädavajalik, et olla edukas. Tulevikku ehitavad need, kes julgevad.



