Arvamus

JUHTKIRI - Jääd ja tsirkust

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Kui talv saarde ei tule, tuleb talve juurde ise minna. Või siis kohale tuua. Kas või vägisi. Umbes niimoodi saaks võtta kokku ühe Saaremaa ettevõtja idee.



Muidugi ei ole juttu sellest, et tekitada talv kunstlikult siis, kui käes jõul või muu aeg, kus nõudlus lume järele on äärmiselt terav. Laulude ja mõtete tasandil. Asi on hoopis lõbusam. Või hoopiski triviaalsem. Saaremaa ettevõtja tahab siia rajada uisuväljakut, mis töötaks neljal-viiel kuul aastas.



Muidugi võib mõelda, et mis kasu õigupoolest sel uisuväljakul linna jaoks on? Miks ei ole – esiteks saavad lapsed õppida kehalise kasvatuse tundides uisutamist, teiseks on uiskudel sõitmine lihtsalt lõbus. Või romantiline. Või mõlemat koos. Ning sport on see nagunii. Harrastustasandil, muidugi, aga ikkagi sport.



Siiski, kui uisutamist nautida, siis on see kindlasti üks neist, mida võiks nimetada “tsirkuseks”. Ja mida on rahval vaja? Just seda ning leiba. Ei midagi enamat, ei midagi vähemat. Ning mida mitmekesisem ning huvitavam tsirkus on, seda rahulolevam rahvas. Mis võiks ju olla eesmärk?



