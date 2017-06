Arvamus

Kõik on uus jaanikuus!

Kolmapäev, 14. juuni 2017.



Juunikuu, jaanikuu, suvekuu, õiekuu, heinakuu ja kõik muud nimetused, mis meie praegu jooksva kuu kohta võiksid ehk käia, ei ole tänavu alati seda olnud.



Sel aastal võib juunile lisada veel ka tuulekuu nime. Kõik toimub looduses korraga, ehkki mõni neist eelpool loetletud või ka loetlemata nimedest on vanarahva suus kõlanud kas juunile eelneva või järgneva kuu kohta. Igatahes söödavarumine käib ja traktorid mürisevad hoolimata sellest, et heinategemist kui sellist jääb üha vähemaks. Mis tahes söödavarumist võiks ka edaspidi heinatööks nimetada, sest see kõlab elupõlise maainimese kõrvus kuidagi sümboolsena. Mis sellest, et tehnoloogia, masinad ja ka inimesed on muutunud.

Suvi, loomad ja heinatöö – selles kõiges on paras ports nostalgiat. Vaatamata asjaolule, et ilmad on olnud üsna sarnased alates märtsist kuni juunini. Hea, et emake loodus ise veel taipab, millal panna rohi kasvama, puud lehte ajada ning seemnete abil paljunejad õitsema ärgitada. Aga uuenevaid asju juunikuus on meil muudki ja neile püüangi nüüd oma seisukoha anda.



Uuenenud valitsus



Vinduv ja skandaalides tõmblev valitsus on teinud samuti uutmist, ehkki õitsemiseks pole neid vangerdusi põhjust nimetada. Meedia on Helir-Valdor Seederi tegemisi küll võrrelnud Krõlovi valmi pillimeeste püüdlustega, kuid kas asi on ka nii või panid leheneegrid seekord mööda, näitab aeg. Niipalju saan omast kogemusest siiski öelda, et nii Jaak Aabi kui Jüri Luige kaasamisest peaks valitsemise kvaliteedis küll tulu tõusma. On ju mõlemad kogenud poliitikud, Luigel lisaks seljataga veel ka väga kopsakas diplomaadikarjäär.



Kunagise kohaliku omavalitsuse poliitika tegemise päevilt on mul olnud ametialaseid kokkupuuteid mõlemaga ja võin öelda, et tegu on asjalike inimestega. Kas ja kui palju neil oma kompetentsi lastakse kasutada, see sõltub juba peaministrist ja valitsusest, kelle seljataha jäävad erakondade tagatoad. Seda, et poliitikud on läbi aegade nende olemasolu eitanud, ei tähenda veel seda, et tagatoad olematud oleksid.



Midagi julgustavat ei julge välja öelda Toomas Tõniste ega Siim Kiisleri kohta. Kiisler oli ju üks paljudest haldusreformi kavasid koostanud ja ellu viia püüdnud ministritest, kelle tööst on ette näidata vaid paberihunnikud. Mees on läinud ajalukku ühe bürokraadina paljudest, kelle töö vilju saavad maitsta vaid paberihundid. Mõni asjalikum dokument leiab ehk endale koha kusagil arhiiviriiulil ja jääb sinna tolmu koguma – seni, kuni mõni tudeng kaugemas tulevikus endale magistritöö tarbeks materjali otsima hakkab.



Mis mind paneb aga imestama, on see, et Marko Pomerants ametist tagandati ja lükati uuesti riigikogu saali, sest tegemist oli oma tööd tundva ministriga. Või oli seda käiku vaja selleks, et rahandusministri toolil ebaõnnestunud multimaksude Svenile riigikogus koht tagada, sest enda kogutud häältega jäi ta ju ukse taha!

Erakond omasid hoiab ja kui vaja, tuuakse ülla eesmärgi nimel ohvriks ka muidu igati väärt tegija.



Saavutused soojendavad



Ehkki ma pole eriline spordihuviline kunagi olnud, hoian meie tippude tegemistel ikka aeg-ajalt silma peal. Viimase aja märksõnadeks on olnud Sildarude pere suurepärased saavutused ja meie tennisenaiste edusammud. Mis teeks veel meele rõõmsamaks, kui vaadata telerist särasilmseid noori, kes on oma raske töö ja suure tahtejõu abil jõudnud uute kõrgusteni. Tore vastukaal igapäevastele poliitskandaalidele.



Mis andis aga särtsu juuni teisele nädalavahetusele, oli Kärla mehe Ott Tänaku suurepärane etteaste Sardiinia rallil! Kui ausalt ütlen, pole mulle enam ammu kellegi teise saavutus isiklikult nii tugevasti korda läinud kui Oti oma.



Olen omal ajal töökohast tulenevalt seisnud väga lähedal Oti isa Ivar Tänaku tegemistele rallisõidus. Tema karjäär jäi soiku vaid selle tõttu, et mees oli sündinud valesse aega ja valesse riiki. Kogu see visadus ja tahtejõud, mida näeme maailma tippudega rinda pistvas Otis, on ka Ivar Tänaku sees olemas.

Olen ära näinud ka selle, kuidas isa pani väikese Oti autorooli taha juba siis, kui poiss pidi rooli keeramiseks veel süles istuma. Ka selle, kuidas teismeline Ott oma esimestel võidusõitudel tuuritas. Olen täiesti veendunud, et kaugel pole enam päev, mil ka Kärla kant võib tunda uhkust oma maailmameistri üle. Jääb vaid soovida jõudu ja õnnestumisi kõigile, kes selle nimel pingutama peavad.



Uued tuuled kohturindel



Juunikuu on toonud uued tuuled ka kohtute tegemistesse. Kui siiani nõuti tervisetõendeid lenduritelt, meremeestelt, autojuhtidelt ja veel kümnetel muudel erialadel töötavatelt inimestelt, siis nüüd on avanemas hoopis uus maailm.



Loodud on pretsedent, kus ka süüdistatavatelt kurikaeltelt on hakatud nõudma tervisetõendeid. Mitte selleks, et lasta uurida inimese tervist enne pättuste toimepanemist, kaugel sellest! Tõend tuleb esitada siis, kui tembud juba tehtud ja asi kohtulaua ette jõudnud. Et kas inimene pole ennast seaduserikkumistega nii ära kurnanud, et ei peagi kohtuprotsessi enam vastu?



Nii järsud meelemuutused kohtupraktikas on üllatavad, sest pole vist veel aastatki möödas, kui ühel kuritegeliku jõugu üle peetaval kohtuprotsessil toodi muuhulgas orjapidamises süüdistatav mees lausa voodiga kohtusaali kohale ja ei mingit arstitõendit! Ilmselt polnud siis tervisetõendi nõudmiseks aeg veel küps.

Minu arvates on paras aeg juhtida tähelepanu võrdõiguslikkuse vallas tegutsevatele ametnikele, kes selliseid asju lubavad ega kavatsegi sekkuda. On ju nii käimasolevas „sajandi protsessis” kui ka muudes kohtuasjades süükoorma all ägamas kümneid ja sadu inimesi! Aeg on ka selles vallas kord majja lüüa!

