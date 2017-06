Arvamus

JUHTKIRI - Tingimusteta ja piirideta puhkamine

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Nagu ei ole olemas ühtainsat ja ainukest viisi elamiseks, ei ole seda ka töötamiseks, saati veel puhkamiseks. Hästi, töötamisega võib tekkida konflikt reaalsuse ja tahtmise vahel või siis mõni muu vastandumine, puhkamine on aga eelkõige kinni su oma peas, fantaasias ja selles, mil viisil tahad välja lülituda üldisest rutiinist.



Tõsi, ka majanduslik seis seab piirid, aga isegi kui toimetada neis piirides, võib jõuda arusaamisele, et puhkamise jaoks on vaja anda endale vabadust. Tingimusetust. Seda, mida igapäevaelus päris ei leia.



Tõsi, paljud kasutavad puhkuse aega selleks, et teenida lisaraha või remontida elamist, korda seada aeda või midagi muud olulist. Aga need, kes otsustavad tõelise väljalülitamise kasuks, põgenevad fantaasiasse. Olgu selleks või sõit võrridel, olgu selleks rändamine. Võib nii üksi, kaksi kui ka terve seltskonnaga ringi rännata. Taasavastada last endas või siis lasta endas loom vabaks. Loom, kes tahaks natuke ringutada, joosta ning olla see, kes ta on. Inim loom. Vaba piiridest.



