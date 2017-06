Arvamus

Briti, Prantsuse ja Eesti valimistest

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Brittide ajaloo teisel naispeaministril Theresa Mayl ei pidanud selgelt närvid vastu ja ta korraldas ennetähtaegsed parlamendivalimised, et neilt hoopis tagasilöök saada. Sestap tuleb Mayl nüüd pidada läbirääkimisi Põhja-Iiri regionaalse parteiga, et tagada otsustavatel hääletustel vajalik üleolek.



Mis aga Briti valimiste puhul peaks eriti silma torkama – kuid ei torka, sest gentlemen’id vaikivad sellest –, on asjaolu, et räägitakse küll konservatiivide, leiboristide, Šotimaa iseseisvuslaste, liberaalide, Põhja-Iiri unionistide ja „vabariiklaste” võidetud kohtadest (vastavalt 318, 261, 35, 12, 10, 7), ent ei lisata, mitu protsenti ja kui palju nad üldse hääli said.



Sestap toogem järgnevalt siiski üldarvud ka – 13,6 miljonit, 12,9 miljonit, 1 miljon, 2,4 miljonit, 290 000 ja 240 000 häält. Peaks olema selge, et kõik sõltub kehtivast valimissüsteemist, mida – tulenevalt eeskätt valimisringkondade suurusest – kohe kuidagi demokraatlikuks lugeda ei saa.



Hiljem on süsteemi võimatu muuta



Mõistagi teavad inglased ise seda suurepäraselt ja eelmisel sajandil oli vähemalt kolm suurt katset valimisringkonnad ümber teha. Selle nimel kutsuti kõiki kolmandat parteid ehk liberaaldemokraate toetama ning viimased saidki 3–4 miljonit häält juurde. Paraku oli seda ikkagi vähem kui kahel suuremal konkurendil ja nende kohtadest kokku piisas parlamendis, et valimisseadus jäi muutmata. Ehk teisisõnu – need, kes kord võimule pääsesid, sellest juba ei loobu!



Täpselt sama pilt avaldus mullustel USA presidendivalimistel, kus teist korda sel sajandil (esimest korda 2000. aastal) valiti presidendiks mees, kes sai ligi neli miljonit häält vähem kui vastaskandidaat, ent tagas endale valijameeste kogus rivaalist rohkem hääli.



Praegu käib USA-s vihane võitlus selle nimel, et võitja-mees ametist lahti saada, sest tegu on paljude arvates matsliku ärimehega, kes ronis võõrale, st poliitikute põllule. Samas ei ürita keegi arutadagi võimalust muuta valijameeste kogu komplekteerimise põhimõtteid, tagamaks ausat tulemust tulevikus. Põhjus on lihtne – seda on proovitud, ent alati tulutult, sest kahes parteis leidub alati piisav arv kongresmene, kes keelduvad kehtivat korda muutmast. Lähtudes põhimõttest, et täna võitsid nemad valesti, aga eks homme võida meie.



Egas Eestiski seis parem ole. Olin riigikogu liige, kui 1997.–1998. aastal arutati tõemeeli erakorraliste valimiste väljakuulutamist. Selle haripunktil toimus nii võimulolijate kui ka opositsiooni nõrgemate ehk kõige väiksema häältearvuga saadikute teineteiseleidmine, kes oma esindajate vahendusel raporteerisid: ei mingeid valimisi, kõik on saadava tulu ja veel enam lisatuluga arvestanud! Ehk siis tiksume lõpuni.



Või võtkem Eesti presidendivalimised. Rahva osalemist teadlikult välistav valimisvõte, mis kavalusega ka põhiseadusesse torgati, on juba viiel korral aia taha ehk poliitikute keeles „põllule läinud”. Muutmise asemel käib praegugi üksnes „valesti valitud” presidendi arvustamine ja uute tegelaste hindamine stiilis „ta sobiks meile tulevikus presidendina”, milles „meile” tähendab võimulolijaid, mitte rahvast.



Lühidalt – valimissüsteem on asi, mis tuleb algusest peale õigesti paika panna, sest hiljem on seda pea võimatu muuta.



„Valimissüsteemi” nipid



Vähemalt Prantsusmaa oli riik, kus püüti reageerida lääne valimismudeleid kasutavates riikides tekkinud üldisele parteide vastalisusele, mille põhjused on kõikjal ühesugused – lubadused jäetakse täitmata, valetatakse ja täidetakse esmajoones omaendi taskuid. Igal juhul leidus mees, kes pürgis presidendiks mitte partei, vaid liikumise kandidaadina. Õnnestunult.



Parlamendivalimiste esimene voor näitas aga kogu Euroopa valitsevale ladvikule, et säärane kõigile-midagi-uut lubav ja parajalt populistlik poliitika, mida Emmanuel Macron kasutab, tagab küll edu konkurentsis traditsiooniliste parteidega, ent samas ei ole enamusele ühiskonnast piisavalt kütkestav ja kaasakutsuv. Vähemalt praegu.



Oli ju Prantsuse äsjaste valimiste suurüllatuseks enamiku prantslaste loobumine hääletamisest. Kui valijate üldarv oli 47,5 miljonit, siis valimiskastide juurde tuli neid 23,2 miljonit. Macroni liikumine kogus 6,4 miljonit häält (mees ise presidendivalimiste 1. voorus 8,7 ja 2. voorus 20,7 miljonit häält), liitlane veel ligi miljon häält, mis kokku tagabki neile suure ülekaalu 577-liikmelises Rahvusassamblees. Ehk siis tegu on jällegi paljus „valimissüsteemi” nippidega.



