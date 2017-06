Arvamus

Valitsuse eksitav jutt majanduse ergutamisest

Esmaspäev, 12. juuni 2017.







Olulisemad Eesti majandusnäitajad hakkasid tuntavalt paranema juba eelmise aasta teisel poolel. Majandusnäitajate paranemise põhipõhjus on juba mõnda aega paranenud olukord eksporditurgudel.



Jüri Ratase valitsus õigustab majanduskasvu ergutamise jutuga oma poliitikat, mis pole vajalik ega ka soovitatav. Juba eelmisel aastal, kui uut koalitsiooni polnud veel olemaski, hoiatasid sõltumatud väliseksperdid, et Eestis ei tohiks stimuleerida majandussektoreid, mis juba toimivad tootmisvõimsuste piiril.



Maksusegadus peletab investeeringuid



Keskenduda tuleb hoopis meetmetele, mis edendavad tootlikkust ja ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel. Selleks, et ettevõtted investeeriksid uutesse tehnoloogiatesee, seadmetesse, soetaksid uut tarkvara ja litsentse, on vaja stabiilset majandusraamistikku ning ettearvatavat maksukeskkonda.



Praegune koalitsioon on teinud kõik selleks, et investeerimist soodustav majanduskeskkond lammutada. Pidevad maksumuudatused õõnestavad riigi majanduspoliitika usaldusväärsust. Mõni suurem maksurumalus on tagasi võetud, aga allesjäänud magusamaks, aktsiisitõusud, teekasutustasu, nime muutnud panditulumaks ja üldine maksukoormuse tõus mõjuvad majandusarengule halvasti.



Keskerakonna koalitsioon pani kokku mitmeaastase eelarvekava, millega riik võtab maksumaksjale ja majandusele ülejõu käivaid kulukohustusi. Ainuüksi järgmise aasta eelarves kasvavad kulud ligi miljardi euro võrra. Iga-aastased tulud katavad vaid osa sellest, puudujääv osa kaetakse reservide ja laenuga.

Seejuures on tähelepanuväärne, et eelarvekulude kasvus on riigieelarvelistel investeeringutel üsna tagasihoidlik osa. Kui eelarve kogukulude maht kasvab üle 900 miljoni euro võrra, siis riigieelarve investeeringud vaid 160 miljoni euro võrra.



Jutt avaliku sektori hiigelinvesteeringutest on eksitav. Kui vaadata investeeringute kasvu tänavuses eelarves, siis on praegu kasv isegi kiirem kui järgmise aasta eelarves. Tänavuse eelarve koostas põhiliselt eelmine valitsus.

Kui võrrelda eelarveliste investeeringute osakaalu SKT-ga, siis ka selle näitaja järgi on mitmel varasemal aastal olnud investeeringute osakaal palju suurem kui järgmistel aastatel.



Ka suuremate investeeringute loetelus pole midagi muljet avaldavat. Tallinnas renoveeritakse linnahall, luuakse raudteeühendus Turba asulaga, hakatakse remontima Pärnu lennujaama, et mõni tuhat spaaturisti saaks Soomest otse suvepealinna lennata ning üle riigi hakatakse ehitama riiklikke üürimaju.



Samas ei leia riik näiteks raha raudteeseadusega ette nähtud investeeringuteks üleriigilisse raudteevõrku. Kuna eelarvekavas selleks raha pole, siis teatas Eesti Raudtee nõukogu otsusest peatada kogu raudtee investeerimisplaan.



Lisaks piirkiiruse tõstmisele 120 kilomeetrini tunnis Paldiski, Narva, Koidula ja Valga suunal, jäävad ära ka hädavajalikud hooldus- ja renoveerimistööd olemasoleva raudtee kvaliteedi säilitamiseks.



Valitsus kütab inflatsiooni



Riigieelarve kulude maht kasvab järgmisel aastal üle 900 miljoni euro, aga majanduse edendamiseks vajalikule arendustegevuse ja innovatsiooni programmile otsustas Ratase valitsus lisaks eraldada tervelt 6,5 miljonit eurot! Suurinvestori toetuse meetmele eraldatakse koguni 3 (!) miljonit eurot. Just need numbrid tõi valitsuse pressiteenistus esile uut eelarvestrateegiat tutvustades.



Ainuke valdkond, mida valitsus eelarvepoliitikaga ergutab, on niigi juba mitu aastat hoogsalt kasvanud sisetarbimine.



