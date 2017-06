Arvamus

JUHTKIRI - Aitäh, Ott!

Esmaspäev, 12. juuni 2017.



Suur küsimus, millal Ott Tänak võidab oma esimese MM-ralli, oli õhus olnud juba mitu aastat. Eile sai see lõpuks ometi vastuse.



M-Spordi tiimi värves kihutava Tänaku ja tema kaardilugeja Martin Järveoja triumf Sardiinias on erakordselt vägev saavutus, arvestades autoralli tohutut populaarsust maailmas. Omamoodi sümboolne, et saarlase esimene MM-ralli võit tuli just saarel kihutades. Sealsamas Sardiinias teenis Tänak mäletatavasti ka oma esimese poodiumikoha MM-sarjas, tulles 2012. aastal kolmandaks.



Mida on Tänaku edu meile õpetanud? Eelkõige seda, et kõik on võimalik ka siis, kui asjad tunduvad juba lootusetult hapud ja kiibitsejad hakkavad sulle selga keerama. Tänakut on ju varasematel hooaegadel pidevalt maha kantud, kui ta koges tehnilist ebaõnne või tegi mõne ootamatu sõiduvea ning ei suutnud ülinõudlike rallifännide lootusi pahatihti täita.



Aga saarlase visadus ja eneseusk ei lubanud alla anda. Ja tasu on nüüd käes – eile oli Tänaku esimene suur palgapäev. Edaspidi tuleb vaid favoriidikoormaga harjuda ja samamoodi jätkata. Kõik on võimalik!



