Arvamus

JUHTKIRI - Meeldiv vastutus

Laupäev, 10. juuni 2017.



Jaanipäev, aasta valgeim ja piduderohkeim aeg läheneb. Naljad eestlaste kohta, kes ei suuda end ilma alkoholita vabalt tunda, on paraku tõele väga lähedal. Nii lähedal, et vajadus kainete autojuhtide järele on tugevam kui ükskõik mis muul ajal.



Niisiis korraldatakse kampaaniaid, mis lubavad end registreerida kui “selget grupijuhti”. Muidugi on tore, et inimeste vastutustunne küünib sinnani, et pannakse end kirja ning kohustatakse olemagi see, kes kainelt istub kogu jaaniku ja valvab, et seltskond saaks kenasti ja ohutult koju. Siiski on natuke kurb, et sellist kampaaniat on vaja. Selge ju, et kui oled joonud, ei istu samal õhtul-ööl enam rooli. Oma eluga võid ju riskida, aga mis saab teistest, kes samal ajal liiklevad?



Külameeste seas on käibel termin “autojuhi õlu”, millega tituleeritakse tavalist, 4,5–4,7-kraadist suukastet. Aga seesama “autojuhi õlu” võib tekitada olukorra, kus inimesed pääsevad õnnetusest paremal juhul kerge kriimuga, raskemal juhul kaotavad elu.



Niisiis, kui õlu ei ole just alkoholivaba, ei käi ta autoga kokku.



