Arvamus

Propagandasõda

Neljapäev, 08. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kui George W. Bush, viimane vabariiklasest president enne Trumpi, 2001 USA presidendiks valiti, siis oli Saksamaa kantsleriks sotsiaaldemokraat Gerhard Schröder. Ilmselt ei saanud ta vabariiklase valimist otseselt tervitada, aga teise riigi valitsusse suhtuti nii, nagu teise riigi valitsusse on sobilik suhtuda – ilma liigselt sekkumata.



Müürilõhkuja, keda ei sallita



2009. aastal, kui presidendiks sai Barack Obama, siis oli Saksamaal küll pidu. Obama vastas ideaalselt progressiivse maailma ettekujutusele sellest, milline peaks tulevik olema – ilus, haritud mulatt. Just nagu must, samas piisavalt valge ja vähemalt sama kultiveeritud kui ülejäänud poliitiline ladvik.



Armastus Obama vastu oli ideaali-iha. Täna näeme aga politruklikku leppimatust, mida näidatakse üles selle suhtes, mis „ei ole õige” ja mis ei vasta läänelikele väärtustele nii, nagu neid viimasel aastakümnel on defineeritud.



On üsna keeruline pakkuda ennast Trumpi kaitsjaks. Ilmselt meeldibki talle palju rohkem rünnak kui kaitse. Tema käitumine on olnud provotseeriv ja polariseeriv valimisvõitluse ajast saati. Selge on aga see, et teda ei oleks valitud, kui ta ei oleks mänginud välja oma „teistsugusust” võrreldes poliitprofi Clintoniga.

Ma ei taha analüüsida Trumpi. Ma ei tea, kas ta meeldib mulle. Mida tähendaks meeldimine selliselt distantsilt?



Aga kindlasti meeldib mulle, et ta lõhub seda müüri, mille poliitiline klass on ehitanud enda ja valijate vahele. See on eriti tuntavaks muutunud viimasel kümnel aastal. Kus jutt on nii lihvitud, sõnad iga nädal kokkuleppeliselt nii uued, et isegi poliitikahuviline kodanik ei suuda aru saada, mida ja miks otsustatakse.



Saksamaa piiridest üle marssiva miljoni vastuvõtmine toimus vormilt konservatiivse kantsleri valitsemisajal, kusjuures meedia sättis selle niisugusesse valgusse, et inimesed ei julgenud tükk aega isegi naabriga oma hirmudest ja kahtlustest rääkida, arvates, et küllap on nemad ainsad tagurlased.

Ma ei pea olema hull või vandenõuteooriate uskuja, kui ma sellise kogemuse peale ütlen, et kogu poliitiline klass on ühel pool rindejoont, olenemata nende parteilisest kuuluvusest. Ainsaks erandiks Saksamaal on Alternative für Deutschland, mis tähendab küll, et demokraatia on veel natuke elus – mõttevabadus!



Aga mis abi sellest on, kui AfD-s on Putini-armastajad, kes kinnitavad ühest suust, et NATO laienemine Venemaa mõjusfääri – need oleme meie, Balti riigid ja Poola – on viga. Mis tuleks parandada.



Tõejärgsus kõigutab kõiki



Seda, mida ma olen näinud Saksamaal iga päev sellest hetkest alates, mil Donald Trump presidendiks valiti, poleks mõni aasta tagasi olnud võimalik uskuda – kõik ajalehed, kõik telekanalid, kogu meedia annab päev-päevalt tema pihta tuld. Mul on tuttavaid, kes kurdavad, et kuna USA-reis oli ammu plaanitud, siis nüüd ei teagi, mida teha. Kuidas sinna veel sõita?



Iga päev, kõik ajakirjanikud. Ka muidu väga tasakaalustatud ja konservatiivne Frankfurter Allgemeine Zeitung. Iga päev jälgitakse Saksamaal pöialt pidades, kas on lootust Trump ametist lahti kangutada.



Hiljuti oli Trump visiidil Brüsselis ja pärast seda G7 tippkohtumisel Itaalias. Mis Saksa meediat jälgides sõelale jäi?



Trump pragas NATO liikmete peale, et nad oma 2% kohustust ei täida. Mille peale peab arvama, et eestlased on rumalad – mingit 2% kohustust ei olevatki, olevat hoopis soovitus kümne aasta jooksul läheneda 2%-le. Nendest viiest riigist, kes 2% kohustuse on täitnud, nimetatakse nimeliselt ainult Kreekat. Ilmselt toonitamaks, kui naeruvääne see jutt on.



Nii et paraku peab Eesti riigi juhtidele ütlema, et kui te soovite olla osa Euroopa ühtsest välis- ja kaitsepoliitikast, siis 2% nõude täitmine teile Brüsselis sõpru ei too.



Siis lugesin ma paljudest artiklitest, et üks EL-i kahest juhist, Donald Tusk, ütles pärast kohtumist Trumpiga, et Venemaa suhtes Euroopal ja USA-l ilmselt ühist seisukohta ei ole. Mida sellega öelda taheti, jääb mulle arusaamatuks, pigem püüti veelgi suurendada usaldamatust Trumpi ja USA suhtes.



Palju oli juttu sellest, et ta ei öelnud, et USA toetab NATO artikkel 5-t. Nende päevade jooksul leidsin ma Saksa meedias ainult ühe artikli, kus öeldi, et Trump kinnitas Venemaa-vastaste sanktsioonide jätkamist ja sooviks neid pigem karmistada.



Neil päevil mõtlesin ma tõsiselt selle üle, mida tähendab tõejärgne maailm. Trumpi Euroopas käigu kontekstis vastasin ma endale, et see on propagandasõja termin. Nii kallutatult kui Saksa ajakirjandus Trumpi kahte visiiti – Brüsselis ja Sitsiilias – kajastas, poleks see mõne aasta eest mõeldav olnud.



On põhjust olla Trumpile tänulik



Eesti ja kogu maailm võib olla Trumpile tänulik selle eest, et tänu USA-le ei õnnestunud võtta vastu Itaalia poolt ette valmistatud resolutsiooni, milles räägitakse põgenike küsimusest kui millestki, millele ei kavatsetagi kätt ette panna ja mis olevat isegi üsna positiivne.



Oleme viimasel ajal korduvalt kuulnud Itaalia maffia osalusest põgenikeäris ja “hea tahte” organisatsioonide koordineerimatust – või koguni koordineeritud tegevusest – Vahemerel. Samal ajal puuduvad ikka veel teated Euroopa Liidu sammudest põgenikeäri lõpetamiseks ja põgenejate majutamiseks enne, kui nad eluohtlikule merereisile üldse asuvad.



G7 võttis vastu resolutsiooni, milles nähakse ette riikide õigust kaitsta oma piire ja rahvuslikest huvidest lähtumist põgenikega seotud otsuste puhul. Selle eest saab Trump paljudelt inimestelt mitu pattu andeks.



Kuid Eesti jaoks ei ole valikut. Loomulikult maksame me ka edaspidi NATO-sse just selle summa, mis kirjas on, ka kui ülejäänud Euroopa Liit meile selle eest viltu vaatab. Loomulikult oleme EL-is – kas see on hea või halb, ei ole mõtet rääkida, sest meil ei ole teist valikut.



Aga kui räägitakse ühisest välis- ja kaitsepoliitikast, siis ei ole täna küll aeg endile rinna peale taguda ja kinnitada, et just seda me tahame.



Artikkel ilmus mõtteportaalis Huige ja Õhtulehes. Autor: Katrin Laur, režissöör Neljapäev, 08. juuni 2017.2009. aastal, kui presidendiks sai Barack Obama, siis oli Saksamaal küll pidu. Obama vastas ideaalselt progressiivse maailma ettekujutusele sellest, milline peaks tulevik olema – ilus, haritud mulatt. Just nagu must, samas piisavalt valge ja vähemalt sama kultiveeritud kui ülejäänud poliitiline ladvik.Armastus Obama vastu oli ideaali-iha. Täna näeme aga politruklikku leppimatust, mida näidatakse üles selle suhtes, mis „ei ole õige” ja mis ei vasta läänelikele väärtustele nii, nagu neid viimasel aastakümnel on defineeritud.On üsna keeruline pakkuda ennast Trumpi kaitsjaks. Ilmselt meeldibki talle palju rohkem rünnak kui kaitse. Tema käitumine on olnud provotseeriv ja polariseeriv valimisvõitluse ajast saati. Selge on aga see, et teda ei oleks valitud, kui ta ei oleks mänginud välja oma „teistsugusust” võrreldes poliitprofi Clintoniga.Ma ei taha analüüsida Trumpi. Ma ei tea, kas ta meeldib mulle. Mida tähendaks meeldimine selliselt distantsilt?Aga kindlasti meeldib mulle, et ta lõhub seda müüri, mille poliitiline klass on ehitanud enda ja valijate vahele. See on eriti tuntavaks muutunud viimasel kümnel aastal. Kus jutt on nii lihvitud, sõnad iga nädal kokkuleppeliselt nii uued, et isegi poliitikahuviline kodanik ei suuda aru saada, mida ja miks otsustatakse.Saksamaa piiridest üle marssiva miljoni vastuvõtmine toimus vormilt konservatiivse kantsleri valitsemisajal, kusjuures meedia sättis selle niisugusesse valgusse, et inimesed ei julgenud tükk aega isegi naabriga oma hirmudest ja kahtlustest rääkida, arvates, et küllap on nemad ainsad tagurlased.Ma ei pea olema hull või vandenõuteooriate uskuja, kui ma sellise kogemuse peale ütlen, et kogu poliitiline klass on ühel pool rindejoont, olenemata nende parteilisest kuuluvusest. Ainsaks erandiks Saksamaal on Alternative für Deutschland, mis tähendab küll, et demokraatia on veel natuke elus – mõttevabadus!Aga mis abi sellest on, kui AfD-s on Putini-armastajad, kes kinnitavad ühest suust, et NATO laienemine Venemaa mõjusfääri – need oleme meie, Balti riigid ja Poola – on viga. Mis tuleks parandada.Seda, mida ma olen näinud Saksamaal iga päev sellest hetkest alates, mil Donald Trump presidendiks valiti, poleks mõni aasta tagasi olnud võimalik uskuda – kõik ajalehed, kõik telekanalid, kogu meedia annab päev-päevalt tema pihta tuld. Mul on tuttavaid, kes kurdavad, et kuna USA-reis oli ammu plaanitud, siis nüüd ei teagi, mida teha. Kuidas sinna veel sõita?Iga päev, kõik ajakirjanikud. Ka muidu väga tasakaalustatud ja konservatiivne Frankfurter Allgemeine Zeitung. Iga päev jälgitakse Saksamaal pöialt pidades, kas on lootust Trump ametist lahti kangutada.Hiljuti oli Trump visiidil Brüsselis ja pärast seda G7 tippkohtumisel Itaalias. Mis Saksa meediat jälgides sõelale jäi?Trump pragas NATO liikmete peale, et nad oma 2% kohustust ei täida. Mille peale peab arvama, et eestlased on rumalad – mingit 2% kohustust ei olevatki, olevat hoopis soovitus kümne aasta jooksul läheneda 2%-le. Nendest viiest riigist, kes 2% kohustuse on täitnud, nimetatakse nimeliselt ainult Kreekat. Ilmselt toonitamaks, kui naeruvääne see jutt on.Nii et paraku peab Eesti riigi juhtidele ütlema, et kui te soovite olla osa Euroopa ühtsest välis- ja kaitsepoliitikast, siis 2% nõude täitmine teile Brüsselis sõpru ei too.Siis lugesin ma paljudest artiklitest, et üks EL-i kahest juhist, Donald Tusk, ütles pärast kohtumist Trumpiga, et Venemaa suhtes Euroopal ja USA-l ilmselt ühist seisukohta ei ole. Mida sellega öelda taheti, jääb mulle arusaamatuks, pigem püüti veelgi suurendada usaldamatust Trumpi ja USA suhtes.Palju oli juttu sellest, et ta ei öelnud, et USA toetab NATO artikkel 5-t. Nende päevade jooksul leidsin ma Saksa meedias ainult ühe artikli, kus öeldi, et Trump kinnitas Venemaa-vastaste sanktsioonide jätkamist ja sooviks neid pigem karmistada.Neil päevil mõtlesin ma tõsiselt selle üle, mida tähendab tõejärgne maailm. Trumpi Euroopas käigu kontekstis vastasin ma endale, et see on propagandasõja termin. Nii kallutatult kui Saksa ajakirjandus Trumpi kahte visiiti – Brüsselis ja Sitsiilias – kajastas, poleks see mõne aasta eest mõeldav olnud.Eesti ja kogu maailm võib olla Trumpile tänulik selle eest, et tänu USA-le ei õnnestunud võtta vastu Itaalia poolt ette valmistatud resolutsiooni, milles räägitakse põgenike küsimusest kui millestki, millele ei kavatsetagi kätt ette panna ja mis olevat isegi üsna positiivne.Oleme viimasel ajal korduvalt kuulnud Itaalia maffia osalusest põgenikeäris ja “hea tahte” organisatsioonide koordineerimatust – või koguni koordineeritud tegevusest – Vahemerel. Samal ajal puuduvad ikka veel teated Euroopa Liidu sammudest põgenikeäri lõpetamiseks ja põgenejate majutamiseks enne, kui nad eluohtlikule merereisile üldse asuvad.G7 võttis vastu resolutsiooni, milles nähakse ette riikide õigust kaitsta oma piire ja rahvuslikest huvidest lähtumist põgenikega seotud otsuste puhul. Selle eest saab Trump paljudelt inimestelt mitu pattu andeks.Kuid Eesti jaoks ei ole valikut. Loomulikult maksame me ka edaspidi NATO-sse just selle summa, mis kirjas on, ka kui ülejäänud Euroopa Liit meile selle eest viltu vaatab. Loomulikult oleme EL-is – kas see on hea või halb, ei ole mõtet rääkida, sest meil ei ole teist valikut.Aga kui räägitakse ühisest välis- ja kaitsepoliitikast, siis ei ole täna küll aeg endile rinna peale taguda ja kinnitada, et just seda me tahame.Artikkel ilmus mõtteportaalis Huige ja Õhtulehes.

Veel artikleid samast teemast »