Arvamus

JUHTKIRI: Maks jumalakojale

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Pühakojad, sakraalhooned, kirikud… Heal lapsel mitu nime. Need kõik on osa kultuuripärandist. Osa sellest, kes me oleme. Kuigi kristlik kultuur on siin sajandeid olnud, toodud siia peamiselt ekspansiooni vahendina, ainsaks eesmärgiks allutamine, pole ta kunagi siin maanurgas nii jõuliselt kanda kinnitanud kui mujal Euroopas.



Põhjusi, miks nii on, ei hakka siinkohal loetlema. Piisab, kui meenutada, et eestlane on oma loomuselt lähedasem intuitiivsetele loodusrahvastele kui süsteemsetele eurooplastele. Aga pühamu jääb pühamuks. See on koht, mis ei tohiks sisaldada midagi nii madalat kui majanduslik kasu.



Ometi on Ruhnu kirik sundolukorras. Ei ole lihtsalt ühtegi muud põhjust, mis sunniks kehtestama sisenemismaksu. Kohta, mis on pühendatud kõigele sellele, mis on materiaalsuse vastand. Kohta, mis sisaldab rahu, andeksandmist, armastust, lootust. Kõike seda, millel tänapäeva maailmas on paraku nii vähe kaalu, kohta.



Raha peaks kirik saama siiski teisiti, muudest vahenditest. Kirik on osa kultuurist, selle pärandist, niisiis võiks keegi, kel võimalust, mõelda selles suunas – pärandi säilitamisest.



6. juuni 2017 Autor: MM Teisipäev, 06. juuni 2017.Põhjusi, miks nii on, ei hakka siinkohal loetlema. Piisab, kui meenutada, et eestlane on oma loomuselt lähedasem intuitiivsetele loodusrahvastele kui süsteemsetele eurooplastele. Aga pühamu jääb pühamuks. See on koht, mis ei tohiks sisaldada midagi nii madalat kui majanduslik kasu.Ometi on Ruhnu kirik sundolukorras. Ei ole lihtsalt ühtegi muud põhjust, mis sunniks kehtestama sisenemismaksu. Kohta, mis on pühendatud kõigele sellele, mis on materiaalsuse vastand. Kohta, mis sisaldab rahu, andeksandmist, armastust, lootust. Kõike seda, millel tänapäeva maailmas on paraku nii vähe kaalu, kohta.Raha peaks kirik saama siiski teisiti, muudest vahenditest. Kirik on osa kultuurist, selle pärandist, niisiis võiks keegi, kel võimalust, mõelda selles suunas – pärandi säilitamisest.6. juuni 2017

Veel artikleid samast teemast »