Arvamus

MÕTE: Tuhat rohelist varjundit

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Nii külma kevadet, kevad-suve nagu praegu mitte ei mäletagi.



Üks parimaid omadusi inimese juures on aga see, et halvad asjad kipuvad ununema, head jäävad meelde. Nii olen päris kindel, et külmi kevadeid on olnud rohkem kui kirjusid liblikaid, lihtsalt ei meenu. Sest kui see külmus ükskord otsa saab, siis keegi enam ei mäleta.



Siiski oleks erakordne külmus kõigele vaatamata meelde jäänud, kas või meenutustena vanadelt piltidelt. Nüüd aga tundub, et suve anti vaid paar päeva. Ja mitte seda kõige palavamat.



Tavaliselt ei olekski külmast probleemi. Kui aus olla, siis isegi ei märkaks. Nüüd aga tahes-tahtmatult. Sest vahepeal sai kevadest talv, talvest suvi, siis jälle talv ja nüüd lõpuks saabus kevad. Kui rääkida temperatuurist, tuultest ja õhust. Kui aga rääkida sellest, et kevadel on tuhat rohelist varjundit ning et lindude sidin ja maikellukeste lõhn metsas on hulluksajav, ilus ja meelitav, siis jah, mitte midagi polnud sel maikuul ega ka mitte juuni algusel häda. Kõik on nii kuis peab.



Kui märgata kõiki neid asju eraldi, siis tervik ei tundu enam nii kole. Mitte nii masendav. Sest lilled ei ole masendavad, linnud ei ole masendavad, õites õunapuud ammugi mitte. Ning see, et poolik polaarpäev on käes, on üks ilusamaid asju, mida võib ja otse peab nautima. Kevade juures. Ja natuke enne ja pärast jaani. Egas muidu räägita valgetest öödest. Need on märkimisväärsed, ka siis, kui neid enam õieti tähele ei oska panna.



Niimoodi saab tõeks see, et kuigi suur pilt on oluline, loevad detailid. Näiteks mõni soojuskübe päevas. Kas või. Ja tegelikult ei olegi vahet, kas see soojus tuleb inimestelt või päikeselt või laelambilt. Noh, natuke ikka on, aga naeratus õigelt inimeselt õiges kohas õigel ajal võib muuta ka kõige külmema päeva, kõige sinisema esmaspäeva säravaks ja kuldseks. Autor: Ene Kallas Teisipäev, 06. juuni 2017.Üks parimaid omadusi inimese juures on aga see, et halvad asjad kipuvad ununema, head jäävad meelde. Nii olen päris kindel, et külmi kevadeid on olnud rohkem kui kirjusid liblikaid, lihtsalt ei meenu. Sest kui see külmus ükskord otsa saab, siis keegi enam ei mäleta.Siiski oleks erakordne külmus kõigele vaatamata meelde jäänud, kas või meenutustena vanadelt piltidelt. Nüüd aga tundub, et suve anti vaid paar päeva. Ja mitte seda kõige palavamat.Tavaliselt ei olekski külmast probleemi. Kui aus olla, siis isegi ei märkaks. Nüüd aga tahes-tahtmatult. Sest vahepeal sai kevadest talv, talvest suvi, siis jälle talv ja nüüd lõpuks saabus kevad. Kui rääkida temperatuurist, tuultest ja õhust. Kui aga rääkida sellest, et kevadel on tuhat rohelist varjundit ning et lindude sidin ja maikellukeste lõhn metsas on hulluksajav, ilus ja meelitav, siis jah, mitte midagi polnud sel maikuul ega ka mitte juuni algusel häda. Kõik on nii kuis peab.Kui märgata kõiki neid asju eraldi, siis tervik ei tundu enam nii kole. Mitte nii masendav. Sest lilled ei ole masendavad, linnud ei ole masendavad, õites õunapuud ammugi mitte. Ning see, et poolik polaarpäev on käes, on üks ilusamaid asju, mida võib ja otse peab nautima. Kevade juures. Ja natuke enne ja pärast jaani. Egas muidu räägita valgetest öödest. Need on märkimisväärsed, ka siis, kui neid enam õieti tähele ei oska panna.Niimoodi saab tõeks see, et kuigi suur pilt on oluline, loevad detailid. Näiteks mõni soojuskübe päevas. Kas või. Ja tegelikult ei olegi vahet, kas see soojus tuleb inimestelt või päikeselt või laelambilt. Noh, natuke ikka on, aga naeratus õigelt inimeselt õiges kohas õigel ajal võib muuta ka kõige külmema päeva, kõige sinisema esmaspäeva säravaks ja kuldseks.

Veel artikleid samast teemast »