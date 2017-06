Arvamus

JUHTKIRI - Entusiastide riik

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



Laupäeval avati Laimjala mõisapargis armastatud kirjaniku Debora Vaarandi kuju juures meri ehk veesilm. On ääretult heameel, et kogukond tahab ja oskab jäädvustada ajalugu ja seda pärandit, mida me edasi kanname.



Mitte midagi siin maailmas ei sünni niisama, vaid selleks peavad olema eestvedajad. Süneriga, mis tekib ühise tegutsemise käigus, viib alati eesmärgini. Sestap on rõõm tõdeda, et Laimjala kogukonnal on see olemas. Ühisel jõul on jõutud selleni, et esialgu suure unistusena tundunud eesmärk on saanud teoks.



Püstitatud on kirjanik Vaarandi kuju, nüüd ka veesilm, toimunud kirjanduskonverentsid ning juba juunikuu keskel saab teoks kolmas Laimjala Valss, mis seekord pühendatud Kingli külast pärit lastekirjanik Henno Käole.



Nagu ütles kirjanik Jaak Urmet, et meil Eestis võiks olla selline võrgustik, mis koosneb entusiastlikest inimestest. Inimesed, kes teavad ja tunnevad oma kodupaiga ajalugu läbi ja lõhki. Kuhu sammu astud, seal avaneb uus dimensioon või rännak ajaloosse. Väärt ettepanek, kas pole?



05.06.2017



