Arvamus

Keskerakond, kes siis veel!

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



“Seakari!” röögatas filmis “Verekivi” Johann von Uexküll, kui ta Tallinna raekotta linnavõimu ette tassiti. Halvustav väljaütlemine ei käinud siiski mitte Tallinna rae kohta, vaid see oli suunatud linnavahtidele, kes ta kinni nabisid. Kui võrrelda tänapäevaga, siis võisid need mehed olla vabalt ka näiteks mupo eelkäijad.



Jälgides viimasel ajal taas pealinna keskerakondlaste toimetamisi, tahaks ka ise midagi krõbedat öelda. Kas just aastasadu tagasi linnavalitsusse tiritud paruniga nõustuda, aga ühe tänase raehärra viimased avalikuks tulnud teod panevad ikka kukalt kratsima küll.



Pean silmas kogu seda Tallinna prügijama, mis päädis pommirühma kohalekutsumisega linnavalitsuse ette. Isegi telekast oli näha, kes need protestivad nõmmekatest prügitoojad olid, sest nad olid seal mupolastega kohe rindapidi koos. Minu meelest ei näinud nad üldse ISIS-e tegelaste moodi välja. Ometi andis abilinnapea Kalle Klandorf mupolaste ülemale Aivar Toomperele korralduse pommirühm kohale kutsuda.



Tahaks nõustuda Lennart Meriga, kes kutsus kõige ekstreemsemates olukordades taevast appi. Kui üks mees läkski emotsionaalseks, siis teine oleks küll võinud väheke oma peaga mõelda. Aga tundub, et keskerakondlaste ridadesse kuuludes seda teha ei tohi.



Paistis, justkui mõlemal mehel jooksnuks korraga lint maha, sest mupokad oleksid ju võinud ise need kotid sealt lihtsalt minema tassida. Jään nüüd igatahes huviga ootama, milliseid järelmeid see lugu meile veel toob.



Ratas peabki veerema



Natuke hirmutav on mõelda, et nii meie riiki kui ka pealinna juhib kriminaalkorras süüdi mõistetud erakond. Pole seadust, mis sellise olukorra välistaks. Kas tegu on kogu senise poliitilise eliidi mõtlemisvõimetusega, et sellist asja pole suudetud seadusandlikult juba eos ära hoida? Või on minnalaskmine mõeldud juhuks, kui endalgi peaks midagi taolist juhtuma?



Teada on, et tegijal ikka juhtub. Eks kriminaalseid seiku on nii ühel kui teisel erakonnal ette näidata, ometi on meil ainult üks kriminaalne erakond, mille suhtes süüdimõistev otsus jõustunud on. Jah, see on Keskerakond, aga samas ei suuda ma meenutada ühtki juhtumit, kus mõni teine erakond tervikuna oleks kohtu alla antud.



Värvikaid tegelasi, kes on suutnud end tublide advokaatide abil jamadest puhtana välja tuua või on vaatamata pingutustele ka süüdi mõistetud, on olnud mitmes erakonnas. Isegi Autorollo-saaga käib edasi – vaatamata teises kohtuastmes tekkinud lootusele, et asi on päevakorrast maas.



Mina ei kuulu nende hulka, kes hakkavad rääkima mõne erakonna käe all töötavatest jõustruktuuridest või kusagil tegutsevatest kallutatud jõududest. Olen siiamaani seda usku, et kohtuvõim on Eestis sõltumatu ja selliselt tegutsebki.



Kui vaadata Keskerakonna üdini korrumpeerunud ülemkihti, hakkab sealt siiski silma ka üks tõeliselt puhas prillikivi – erakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas. Olen täiesti veendunud, et Ratas on aus ja puhaste paberitega mees.



Ehkki tema üle on heidetud nalja ümmarguste vastuste üle, saan aru, et tal on ikka väga raske kogu seda kupatust ohjata. Lisaks peaministri tööle tuleb tal erakonna juhina maadelda skandaalidega, mis päev-päeva järel avalikkuse ette tiritakse. Olla pidevalt olukorras, kus õhtul väsinuna magama minnes tuleb mõelda, et tont seda teab, mis värk homme jälle päevavalgele tuleb. Ja ega ajakirjanikud halasta – nemad nõuavad vastuseid otsekohe. Siis pole ka ime, kui vastused saavad ümmargused, sest ega neid jõuagi nii kiiresti kandiliseks mõelda!



Veel peab Ratas arvestama oma erakonna fraktsiooniga riigikogus, sest teda on hirmutatud, et kui ta Loone-Lengi-Ernitsa-Ivanova seltskonna soovidega ei arvesta, siis võivad just mõned omade seast olla need, kes valitsuse eelnõud läbi kukutavad.



Lisaks tuleb Ratasel piike murda Keskerakonna europarlamentääri Yana Toomiga, kellele meeldib end ühele pildile seada maailma “kurjadega”.



Ja kõige otsa veel plaanid, kuidas minna vastu Euroopa Liidu eesistumisele ja samuti sel perioodil toimuvatele kohalike omavalitsuste volikogude valimistele. Kõik see on paras pähkel, sest nagu gallupid näitavad, on eestikeelsete valijate toetus Keskerakonnale kõvas langustrendis.



Ka Seeder möllab



Justkui kogu sellest kremplist vähe oleks, vahetas Keskerakonnna koalitsioonipartner IRL juhti, kes ei osutunud nii sõnakuulelikuks kui malbe naeratusega eelkäija. Helir-Valdor Seeder on mees, kellel on oma sõna ja kes seisab selle eest, et esmajärjekorras oma erakond populaarsuse languse mudalombist välja tõmmata.



Kuigi tuntud tõde ütleb, et poolel teel hobuseid ei vahetata, siis ometi nii juhtus viimase kobareelnõu menetlemise esimese ja teise lugemise vahel. Pildilt kadusid nii pakendiaktsiis kui panditulumaks. Veidi saab leevendust ka abikaasade ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimalus.



Paneb imestama, et mitte ühtegi selgelt aru saadavat alternatiivi, kust nende “kaotuste” katteks raha tuleb, pole veel kuulda olnud. Eks seda näitab ka asjaolu, et nn suhkrumaks, mis lubati samuti kõrvale heita, jäi alles.



Teisalt ei saa ma aga aru, kuidas selle maksuga siis ülekaalulisusega saab võidelda? Või ootavad meid veel ees pekimaks ja nisujahumaks? On ju teadlased neidki toiduaineid ülekaalulisuse põhjustajaks pidanud. Ehk oskab rahandusminister Sven Sester iseenda kogemuse põhjal sellele vastata.



Jüri Ratasel tööd jätkub. Keskerakonna Augeiase tallid ei saa veel niipea puhtaks, sest vastukaaluks puhtaksrookijatele käivad seal jätkuvalt tempe tegemas ka need, kellest teatud liiki pätsid maha jäävad.



