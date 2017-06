Arvamus

JUHTKIRI - Praktika eksootikas

Laupäev, 03. juuni 2017.



Tihtilugu on probleemiks, et mandril haridust omandavate noorte seas ei ole just prioriteet number üks maal praktika saamine. Või siis väikeses linnas.



Suvi, ükskõik kui külm see parasjagu ka pole, on aga puhkuste aeg ning seega on praktikandid enam kui teretulnud. Tavaliselt. Sel aastal tahtis Kuressaare haiglasse praktikale tulla rohkem noori, kui on tavaks saanud. Kas otseseks mõjutajaks olid ehk ekskursioonid või positiivne tagasiside, pole teada, aga oma rolli mängisid need tegurid kindlasti.



Seega kogu lootus pole veel kadunud. Kuigi Eesti ääremaastub ja üha võimsama tempoga, on veel siiski neid noori, kes ei pelga elada kohas, kus kõik võimalused on piiratumad kui suuremates linnades.



Muidugi ei maksa alahinnata veidi eksootilist mainet – Saaremaa on nagu väike välismaa. Veidi teise kliimaga ning kohale saamiseks tuleb osta praamilt pilet. Nagu sõit raja taha. Sõnaga – välismaa. Kui aga kord juba siin oled, võib kergesti juhtuda, et saar heidab oma võrgud välja ja siia sa jäädki, kütkestatuna, aga õnnelikuna.



