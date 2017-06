Arvamus

KOMMENTAAR: Mis saab edasi?

Laupäev, 03. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Minu jaoks on rahvusriik Eesti idealistlik moodustis, kus kõige tähtsamad asjad on väärtushinnangud – idealistlik siht säilitada Eesti rahvus ja kultuur. Aga kultuur ei alga mingist vaimsest toodangust, mida kirjanikud, näitlejad ja kunstnikud raamatute, teatri või televisiooni kaudu rahvamassidele pakuvad. See on vaid kultuuri pealisehitus.



Iga kultuur on eelkõige kodu- ja perekeskne, oma elukohale, selle loodusele ning sellega seotud töödele ja toimingutele keskenduv. Just taoliste eripäradega seotud oskusteave ja traditsioonid on need, mida on põliskultuurina põlvest põlve edasi kantud ja mis on inimeste elule mõtte ning väärtuse andnud.



Kultuuri aluseks on vabade inimeste olemise, tegutsemise ja käitumise viis, mis neil on omas kodus. Kui kodu ja maa pole inimese omad – kui inimene ei saa nende saatuse üle ise otsustada –, siis ei saa tal olla selle kodu ja maaga ka sügavamat suhet ehk oma kultuuri. Ning kui kohalik kultuur ja loodus jätavad inimese ükskõikseks, ei saa ta neid oma hinges hinnata, hoida ega armastada.



Vaid kohalike eripäraste väärtuste, tavade ja teadmistega täidetud omanikutunne suudab inimeste põliskultuurilist eneseteadvust luua ja hoida. Seepärast pole ka kohaliku omavalitsemise siht loomulikult kunagi olnud „teenuste osutamine” või „majanduslik efektiivsus”.



Kohaliku omavalitsuse mõte ja eesmärk on just kohalike elanike omanikutundel tuginev võimalus langetada ise otsuseid omaenda elukorralduse ja oma eluümbruse kujundamise üle.



Teenuste osutamine, majandamine jms on vaid vahendid selle eesmärgi teostamiseks, mida saab teostada ka tsentraliseeritult. Nüüd, kui tsentraliseerimisega sisuliselt kaotatakse kohalik omavalitsemine ja subsidiaarsus, peavad inimesed maal asuma organiseeruma, et koos oma kohalikku elu ise suunama hakata ja oma hääl kuuldavaks teha.



Teine võimalus on käegalöömine ja moonakamentaliteet, et „meist ei sõltu niikuinii midagi”. Siis kaob elu maalt ja lõpuks ühtlasi ka rahvuskultuur, sest linnastunud eluviis on kõikjal globaalkülas äravahetamiseni sarnane. Autor: Kaupo Vipp Laupäev, 03. juuni 2017.Iga kultuur on eelkõige kodu- ja perekeskne, oma elukohale, selle loodusele ning sellega seotud töödele ja toimingutele keskenduv. Just taoliste eripäradega seotud oskusteave ja traditsioonid on need, mida on põliskultuurina põlvest põlve edasi kantud ja mis on inimeste elule mõtte ning väärtuse andnud.Kultuuri aluseks on vabade inimeste olemise, tegutsemise ja käitumise viis, mis neil on omas kodus. Kui kodu ja maa pole inimese omad – kui inimene ei saa nende saatuse üle ise otsustada –, siis ei saa tal olla selle kodu ja maaga ka sügavamat suhet ehk oma kultuuri. Ning kui kohalik kultuur ja loodus jätavad inimese ükskõikseks, ei saa ta neid oma hinges hinnata, hoida ega armastada.Vaid kohalike eripäraste väärtuste, tavade ja teadmistega täidetud omanikutunne suudab inimeste põliskultuurilist eneseteadvust luua ja hoida. Seepärast pole ka kohaliku omavalitsemise siht loomulikult kunagi olnud „teenuste osutamine” või „majanduslik efektiivsus”.Kohaliku omavalitsuse mõte ja eesmärk on just kohalike elanike omanikutundel tuginev võimalus langetada ise otsuseid omaenda elukorralduse ja oma eluümbruse kujundamise üle.Teenuste osutamine, majandamine jms on vaid vahendid selle eesmärgi teostamiseks, mida saab teostada ka tsentraliseeritult. Nüüd, kui tsentraliseerimisega sisuliselt kaotatakse kohalik omavalitsemine ja subsidiaarsus, peavad inimesed maal asuma organiseeruma, et koos oma kohalikku elu ise suunama hakata ja oma hääl kuuldavaks teha.Teine võimalus on käegalöömine ja moonakamentaliteet, et „meist ei sõltu niikuinii midagi”. Siis kaob elu maalt ja lõpuks ühtlasi ka rahvuskultuur, sest linnastunud eluviis on kõikjal globaalkülas äravahetamiseni sarnane.

Veel artikleid samast teemast »