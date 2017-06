Arvamus

JUHTKIRI - STOP vs “Anna teed”

Reede, 02. juuni 2017.



Mees, su selg põleb! Mees võtab jaki seljast ja vaatab. Ei põle midagi. Ja siis hüütakse talle seda veel kümme korda. Viiendal korral võtab mees jaki pooleldi seljast, peaaegu kindla tundega, et midagi ei põle. Ei põlegi. Noh, järgmistel kordadel ta enam ei vaata. Aga kümnendal korral põleb.



Mõistulugu, väikese tarkuseivaga – kui liiga palju teed lolli nalja, siis keegi ei võta seda enam tõsiselt. Kuni on jama käes.



STOP-liiklusmärgid otseselt ju loll nali ei ole. On kasulikud mitut pidi. Aga kas ikka alati, kui nähtavus on ülihea ja mitte mingit suuremat vajadust nende järele pole?



Märk „Anna teed“ on palju leebem, aga sama hoiatav. Ehk võib-olla tõesti mitte nii silmadesse karjuv, aga kõikidele autojuhtidele siiski kindel teadaanne – võta hoogu maha, vaata, kas keegi tuleb, kui tuleb, anna teed, kui ei, anna minna. STOP aga kohustab seisma jääma. Isegi siis, kui selleks otsest vajadust pole.



Niisiis võib kergesti juhtuda, et STOP-märk distsiplineerimise asemel hoopis tekitab juhtumi – „mees, su selg põleb“.



