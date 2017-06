Arvamus

BRIT KERBO AINULT MEIE MAAS: Halb juhtimine paneb hammasrattad roostetama

Reede, 02. juuni 2017.



Tartu Startup Day’l mullu detsembris ütles Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma, et ta hea meelega ei näeks ülikoolipinkides neid, kes on tulnud sinna istuma niisama – tema arvates on mõjuvaks põhjuseks tulla koos südames põksuva sooviga midagi maailmas paremaks teha.



Pea pool aastat on möödas ja see mõte kõnnib minuga seni kaasas. Miks?

Omades nii erasektori kui avaliku sektori töökogemust, leian end üha enam mõtlemast selle üle, mis näib olevat oluline nii paljude jaoks, kuid mis kuskil lihtsa kohusetundlikkuse ja tuimuse supis kaduma kipub. See on töörõõm – tunne, et ma tahan täna minna ja teha seda ja toda, anda oma panuse millegi nimel, naeratus näol, teades, et tehtud tööl on mõtestatud tulemus, ja tundes, et oled oma oskusi rakendanud parimal võimalikul moel.



Nõukaaja taak



Suurema osa ajast veedabki ju täiskasvanud inimene tööl ja arukas inimene küsib endalt: kas see aeg on kasutatud hästi? Kas ma saavutan midagi, kas ma olen õhtul õnnelik, kui koju pere juurde lähen, või tahan rammestunult ja frustratsiooniga kallata servani täis oma õlle- või veiniklaasi?



Nõnda nagu Noorma ootab kooli kirglikke inimesi, nõnda võiks iga Eesti juht olla uhke selle üle, kui tema ettevõttes töötavad kirglikud maailmaparandajad, mitte need, kes üheksaks kohale vajuvad ja kell viis nui neljaks kadunud on.



Nõukogude aja taak ühes suhtumisega „vait olla ja edasi teenida” näib aga ikka veel elavat üsna sügaval praeguste keskastmejuhtide ja ka tippude peas.



Spiraale, mida demotiveeriv juhtimisstiil ja keskpärasuse pjedestaalile tõstmine kaasa toob, näemegi tulemustena, mis väljendub pahastes kommentaatorites, küündimatutes poliitikutes või ignorantsetes ametnikes.



Kirglikud inimesed, kes soovivad maailma muuta ja päriselt lammutada mõned iganenud struktuurid, et need siis mõistlikumalt kokku panna, lükatakse kõrvale – otse öeldes põletatakse läbi.



Spetsialistitasandilt sirgunud juhid jõuavad Peteri printsiibi (mis tahes hierarhias on igal töötajal tendents tõusta oma ebakompetentsuse tasandile) kohaselt oma ebakompetentsuse tasemeni ega tea, mida inimeste juhtimine tähendab. Kuidas kaasata, kuidas tunnustada? Kuidas panna inimene tundma, et tema panus on päriselt väärtuslik? Kuidas anda inimesele hingamisruumi oma tööaja planeerimisel? Kuidas hirmuta (!) lubada töötajal teha töö paremaks korraldamiseks ettepanekuid? Kõik algab juhi tahtest või tahtmatusest…



Erasektoris tähendab kehv juhtimine üldiselt seda, et mõned töötajad jooksevad laiali, mõned kiruvad kodus naisele ja söövad lohutuseks tahvli šokolaadi, kasumid võivad kõikuda, kaadri voolavus on suur, aga kuniks kedagi (näiteks vähenõudlikke noori inimesi) tööturult võtta on ja pankrotti terendamas pole, võib juht seda käitumist enesele tegelikult lubada. Kahjuks. Samas siiski enamjaolt kahjustamata tuhandeid inimesi või rikkumast riigi mainet.



Avalikus sektoris aga tähendab kehvade kompetentside kimp juhtimises seda, et mõni päris suur süsteem võib logiseda siit ja sealt ning vaat et lõputult, kannatajaks kaudselt või otseselt tuhanded Eesti inimesed. Selle ilmestamiseks näide, milles ilmselt nii mõnedki inimesed end ära tunnevad.



Muutused ei ole kunagi mugavad, aga ammugi mitte nende jaoks, kes rusikat vastu rinda tagudes ütlevad: „Nii on alati tehtud!”



Kui nüüd selline eespool kirjeldatud suure õhinaga noor saab TÜ diplomi sooja käepigistuse saatel kätte ja suundub tööturule, võib teda ees oodata nii mõnigi üllatus. Miks te nii teete? Miks see riskianalüüs lihtsalt kaustas seisab? Miks arengukaval puudub rakenduskava?



Miks me pikema analüüsi põhise eesmärkide seadmise asemel tegeleme tulekahju kustutamisega? Miks nood juhid, kes selgelt suure reformi protsesside juhtimisega pole hakkama saanud ja avalikkuse pahameele all on, preemiat ja ametiaja pikendust saavad? Miks me seda koosolekut kolm tundi pidasime? Kes üldse vastutab? Miks keegi ei kuula?



Hinge poeb kahtluseuss, et kõik pole päris õige, kogenum ülelauakolleeg paneb ohates kirja „linnukesi” ja kammib kahvatuhallidelt paledelt salke kõrvale lükates läbi mitte juukseid, vaid suuremaid tööportaale. Jah, ka tema oli kunagi samasugune punetavate paledega maailmaparandaja. Oli, aga enam ei ole.

Sest töörõõmu enam pole. On lihtsalt töövoog, kuhu ei sobitu uuendused, kus meeldetuletus kausta kopitama jäänud riskianalüüsist ei ole lihtsalt populaarne!



Vaja teravaid pliiatseid



Kui täna lugeda mitmendat-setmendat mureliku ettevõtja appihüüet meediast, siis on mul ainult üks mõte: meil on lihtsalt liiga vähe juhtimiskompetentsi ja liiga palju ebakompetentsuse tasandil möllavaid agaraid täideviijaid. Keskpärasus on mugav, keskpärane ei küsi küsimusi ega sea miskit kahtluse alla. Nõnda surutakse tagaplaanile inimesed, kes pakuksid Eestile uusi ideid, neid, mille kohta enam tülpinud taksojuht käega rehmates ei ütleks: „Näe, ikka peenhäälestavad.”



Kust otsida lahendust? Üks Rootsi keskastmejuht on sõnastanud selle päris hästi: „Minu kogemus pudelitega näitab, et pudelikael on alati pudeli kõige ülemises otsas.”



