Arvamus

JUHTKIRI - Tiigri triibud

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Eestlastel on olemas ilus ütlus – kurjategijat parandab vaid haud. Ja teinegi: tiiger triipe ei muuda.



Lahenduseks tavaliselt vangipistmine. Silma alt ära, pahandusi ei saa teha, kõigil hea meel. Kõigil? Kas ka neil, keda on pekstud, keda röövitud, keda kurikatega taotud? Neil on muidugi hetkeline kindlustunne, kes teavad, et tuntud kurikael istub vangis. Aga kas vangla on kunagi kedagi parandanud? Õigele teele juhatanud?



Kui inimene eksib kord, hea küll – kaks korda, siis võib karistus teda mõtlema panna. Aga kui ta on seda teinud regulaarselt ja mõnuga ja kogu aeg, siis ainult väga naiivne soovmõtlemine laseb arvata, et kinniistumine muudab midagi.



Kui panna kinni selline inimene, keda ei huvita kaasinimesed, ei huvita see, mida ta õigupoolest teeb, siis vangla ainult süvendab hoolimatust.



Asjal on veel teine ja veidi õõvastavam aspekt – mis mõttes toidetakse vange maksude eest, aga lasteaialaste vanemad peavad ise tasuma laste lõunaid?

Kuskil on midagi väga valesti läinud. Kas seda saab enam parandada, seda näitab vaid aeg.



