Arvamus

IN MEMORIAM Ain Aus

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Autor: MM Neljapäev, 01. juuni 2017. 4.10.1955–29.05.2017



Kihelkonnal elanud ja töötanud arst Ain Ausi jääb mäletama õige mitu sealset põlvkonda. N-ö eksiil Kärlal jäi paraku lühikeseks episoodiks selle muheda, pikka kasvu ja alati vuntsidesse naeratavast mehest.



Ain Aus oli justkui välja astunud mõnest eelmise sajandi keskel tehtud filmist, kus arstid nägid välja väärikad, soliidsed ning aukartustäratavad. Kui lisada sinna veel terane pilk ja kerge muie, siis peaks pilt olema üsna selge. Tema oli see, kelle kohta võis julgelt öelda – seisus kohustab.



Kihelkonnale tuli Ain Aus noore mehena. Niisiis veetis ta oma parimad aastad selles väikeses alevikus, väikese tänava otsas olevas majas, kaheosalises kabinetis, kuulates patsientide kaebusi ning püüdes neile ainuõiget ravi leida.



See, kuidas inimene allub ravile, on ju suuresti individuaalne. Sõltuv paljudest teguritest. Enamasti aga oskas ta ka siis nõu anda, kui tegu oli juhtumiga – „tulin arsti juurde, sest linna eriarsti juurde ei saa/ei taha/ei jõua minna“. Tal oli alati mõni hea sõna varuks vanematele patsientidele, kes tulid mitmesuguste muredega. Sest hea sõna aitab teinekord pareminigi kui ravim – arsti üks ülesannetest on mõista inimesi.



„Mille üle me kaebame?“ oli tavaline lause, millega Ain tervitas neid, kes astusid arstikabineti uksest sisse. Ning kui oli rahulikult inimese ära kuulanud ja üle vaadanud, määras ravi. Kurb, aga tõsi on see, et õdede kaotus üsna lühikese aja vältel pani arsti valiku ette – kas ja kuidas jätkata. Üksinda ei suuda ju maa-arst kogu tööd ära teha, eriti, kui oled mitme piirkonna peale ainus.



Kõik, kes teda teadsid, jäävad puudust tundma inimesest, kelle tulekut oli kaugelt näha. Mitte ainult seepärast, et tema pea ulatus peaaegu pilvedesse. Kohale jõudes kostitas ta tuttavaid-kolleege enamasti mõne tabava ütlusega. Või lausega, mille ta oli pööranud ebatavalisse suunda. Kui mitte midagi muud, siis naeratuse meelitas ta ikka välja.



Ain, me jääme sind mäletama.



