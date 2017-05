Arvamus

TOOMAS ALATALU AINULT MEIE MAAS: Eesti istub ees, rooli hoiab aga G7

Kolmapäev, 31. mai 2017.



Nagu teada, saab Eestist 1. juulil Euroopa Liidu eesistuja. Piisavalt segases rahvusvahelises seisus, mis läks veelgi segasemaks tulenevalt USA presidendi Donald Trumpi esimesest välisvisiidist.



Trump jõudis ka Brüsselisse, kus asuvad EL-i ja NATO peakorter, ning Taormina väikelinna Sitsiilias, kus peeti G7 tippkohtumine.



Viimast nimetatakse sageli ka tööstusriikide ühenduseks ning sinna kuuluvad USA, Jaapan, Kanada, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia. Juba 20 aastat võtavad G7 tööst osa ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu juhid (sedapuhku luksemburglane Jean-Claude Juncker ja poolakas Donald Tusk).



Kaks viimati mainitut kohtusid nüüd Trumpiga esimest korda, samas kui Trump on kohtunud kõigi G7 juhtidega – mõnega mitu korda – ja ka NATO peasekretär Jens Stoltenberg on käinud Valges Majas.



EL jäi varju



Teisisõnu, EL-i kaks vana juhti on kõigist teistest maha jäänud. Selgelt kehvem seis isegi võrreldes USA ja Venemaa suhetega, sest Ühendriikide riigisekretär Rex Tillerson on käinud Vladimir Putini jutul ning Vene välisminister Sergei Lavrov Trumpi juures.



Pole siis ime, et eurooplased panustasid pigem kokkusaamisele Trumpiga NATO raames, kus neid on rohkem. Nagu teada, tegi Trump valimiskampaanias mitu kriitilist märkust NATO aadressil, kuid selle asemel, et kas või kaitsekulutusi tõsta – milleks ju tegelikult 2014. aastal kokku lepiti –, ühines Euroopa USA-s käiva sissisõjaga Trumpi vastu, mis tipnes omamoodi ultimaatumiga – Trump öelgu, et NATO artikkel 5 on jõus.



Ausalt öeldes tuletas antud ütle-seda-kampaania meelde Euroopa tippude analoogset aktsiooni Ukraina eelmise võimu vastu – kõrgetasemeline Kwasniewski-Coxi komisjon käis (2011–2013) 27 korda Kiievis, pidas kümneid koosolekuid ja istus mitu nädalat ülemraada rõdul selleks, et vabastataks korruptsioonis kinnimõistetud ekspeaminister Julia Tõmõšenko.



Nagu teada, vabastas viimase rahvarevolutsioon. EL aga lihtsalt mängis poliitikat, kuniks meie Andrus Ansip läks visiidile Ukrainasse ja ütles lihtsalt, et ühe daami pärast ei saa lõpetada kõiki suhteid suurriigiga.



Ka artikli 5 suuline kinnitamine osutus tühipaljaks mänguks, sest kui 23 riiki on viilinud oma panustamise täitmisega, siis teha ettekirjutusi sellele, kel kõik täidetud, oli palju tahta. Eriti Trumpi-suguse mehe puhul, kes end ise poliitikas kehtestas.



Tagatipuks avas ikkagi Trump NATO uues peakorteris mälestusmärgi “September 11 and Article 5” – just säärast nime see kannabki –, sest New Yorgi kaksiktornide ründamine viis esimest korda kõnealuse artikli rakendamisele.

Lihtne küsimus: milleks sõnad, kui kõik on kirjas, ja Trump ütles oma kõneski seda, et mälestusmärk “sümboliseerib seda, mis meid ühendab”!?



Fakt on see, et NATO tippkohtumisest jäid kõlama Trumpi etteheited USA maksumaksjate “ebaausale kohtlemisele” Euroopa riikide poolt, mis jätsid varju isegi otsused NATO liitumisest ISIL-i vastase koalitsiooniga ja uue luurekeskuse loomisest.



See aga tähendas ka Euroopa Liidu varjujäämist, sest G7 tippkohtumine tegi järsku kõike – Manchesteri terrorirünnakut hukkamõistva avalduse, kuulutas välja terrorismivastase võitluse kava, kiitis heaks sugudevahelise võrdsuse ja innovatsioonipoliitika ning luges Venemaale sõnad peale Ukrainas ja Süürias toimetamisel.



Mõistagi sai see ka EL-i esinduse toetuse, ent tuleb välja, et meid tüürib hoopiski G7. Ainsa silmatorkava erinevusena torkas silma, et kui Tusk ütles, et nii Venemaa kui ka Iraan peaksid mõjutama Süüria režiimi, siis G7 kommünikees on kirjas, et seda teeks vaid Venemaa.



Küsimus brittidele



On muudki mõtlema panevat. Brexit tõstatas ka küsimuse EL-i laienemisest. Ühte lahkujat saaks nähtavas perspektiivis asendada kuue uue liikmega, mis asuvad Balkanil – Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Kosovo, Albaania ning Makedoonia –, kellega peetakse juba ammu vastavaid kõnelusi.



Selgelt Saksamaa ja Prantsusmaa juhtimisel, mida näitavad ka kohad, kus EL ja Lääne-Balkani tipud on kokku saanud – 2014 Berliinis, 2015 Viinis, 2016 Pariisis, 2017 Triestes (Itaalia).



9. märtsil, kui Briti peaminister Theresa May kinnitas Euroopa ülemkogul lahkumist ühendusest, teatas ta sedagi, et ootab Balkani juhte 2018. aastal Londonis – pakkumine, mille EL vastu võttis. Tuleb siiski küsida, mida on Londonil kavas soovitada seni EL-iga liitumise suunas liikunud Balkani juhtidele: kas astumist EL-i või hoopis mitteastumist!?



Autor: Toomas Alatalu

