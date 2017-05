Arvamus

JUHTKIRI - Soov aidata

Kolmapäev, 31. mai 2017.



Keegi ei ole kaitstud õnnetuste eest. Need ei hüüa tulles, ei vehi käte ja jalgadega. Lahkudes jääb neist järele… midagi, mida saab ehk määratleda kui vastupidavuse, sitkuse ja tugevuse proovi.



Ellujäämist. Ning ehk ka seda, kui lahked või sõbralikud on kaasinimesed, kes suudavad ja tahavad teisi aidata.



Aitamise soov ei ole inimestes õnneks mitte kuhugi kadunud.



Mitte keegi ega miski ei korva aga seda, mis läinud. Nii mitmeski mõttes kalleid asju. Midagi ju siiski ka jääb. Jääd sina ise. Ja see on võrreldamatult kallim kui ükski asi saab kunagi olla.



Asjad on ainult asjad. Neid saab asendada. Ja need mõtted ja emotsioonid, mis rippusid asjade küljes, on ju tegelikult alles. Ristikivi sõnutsi – “See, mis sa naeratades kinkisid, võib kunagi otsa saada, aga naeratus jääb“. Niimoodi jääb alles kõik see, mis oli. Jääb sinusse.



Siiski on vahel vaja, et keegi sirutaks käe, kui lamad maas. Abikäe, mis seda olulisem siis, kui sinust sõltuvad teised elud. Sirutagem see käsi – headus on kõigi meie sees. See ootab vaid oma võimalust…



