Arvamus

JUHTKIRI - Pargid, rajad ja teed

Teisipäev, 30. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Küsimus, kas pargiteed on linna maa ja samas ka üldkasutatav ala, ei peaks olema kuidagi määrav selles, kas selle korrastamist peaks haldama linn või peaks raha tulema kaasavast eelarvest.



Kuna tegu on selgelt linna alaga, siis peaks rahastus tulema linnalt. Selge ju? Seega on enam kui veider, et pargiteede korrastamine oli esitatud kaasava eelarve ettepanekutesse. Paranoia ütleb, et tegu on selge nihverdamisega, terve mõistuse hääl aga seda, et võib-olla ei olnud kõiki nüansse läbi mõeldud.



Samas, ükski seadus, määrus, protokoll, programm ja nii edasi ei ole kunagi olnud nii kuulikindel, et neis ei esineks n-ö auke. Kohti, mis lasevad mustal paista valgena. Kogu kohtusüsteem on ju suuresti sellele üles ehitatud. Ning inimeste kavalusel ei ole piire. Küsimus on ainult selles, kas peaks sekkuma, kui näed, kuidas „auke“ ära kasutatakse. Kõigepealt tuleks esitada küsimus, kellele on see kasulik ja miks.



Siinkohal on tervitatav linnavalitsuse eilne otsus, et pargiteede korrastamiseks leitakse vajalik summa siiski oma eelarve vahendeist.



30. mai 2017 Autor: MM Teisipäev, 30. mai 2017.Kuna tegu on selgelt linna alaga, siis peaks rahastus tulema linnalt. Selge ju? Seega on enam kui veider, et pargiteede korrastamine oli esitatud kaasava eelarve ettepanekutesse. Paranoia ütleb, et tegu on selge nihverdamisega, terve mõistuse hääl aga seda, et võib-olla ei olnud kõiki nüansse läbi mõeldud.Samas, ükski seadus, määrus, protokoll, programm ja nii edasi ei ole kunagi olnud nii kuulikindel, et neis ei esineks n-ö auke. Kohti, mis lasevad mustal paista valgena. Kogu kohtusüsteem on ju suuresti sellele üles ehitatud. Ning inimeste kavalusel ei ole piire. Küsimus on ainult selles, kas peaks sekkuma, kui näed, kuidas „auke“ ära kasutatakse. Kõigepealt tuleks esitada küsimus, kellele on see kasulik ja miks.Siinkohal on tervitatav linnavalitsuse eilne otsus, et pargiteede korrastamiseks leitakse vajalik summa siiski oma eelarve vahendeist.30. mai 2017

Veel artikleid samast teemast »