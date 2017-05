Arvamus

MÕTE: Kaks kosutavat nädalat

Teisipäev, 30. mai 2017.



Puhkusel on eriline võlu ka koduaias askeldades. See on omamoodi teraapia. Eriti kevadel, kui loodus on värske ja ilus. Ja vaatamata sellele, et mullas tuhnimise ja muru tuunimisega on küüned kõike muud kui korras ning selg küürutamisest kange.



Kevad on aiapidajale, vaatamata rohkele tööle, ilusaim aastaaeg. Eriti, kui ilmataat jagab heldelt päikest, nagu kahel eelmisel nädalal. Peaaegu kõik, mis mul plaanis kasvatada, on maha saanud. Ainult avamaakurk, mis võinuks juba mullas olla, ja aeduba ootavad kohe-kohe muldasaamist.



Talvetingimustes väga armetuks muutunud maasikataimed, mis katteloori all hästi kosusid, on olnud paar-kolm nädalat õites. Lootus jaanipäeval oma maasikaid maitsta on seega olemas. Ka muru on jõudnud ebasoodsast talvemõjust taastuda. Varajane kartul lisab samuti iga päevaga pikkust ja kasvuhoonetaimed janunevad päevakuumuses vee järele.



Seega sagimist jätkub. Sellel “tootval” tegevusel, mida kortermajade elanikel tihti ei ole, on veel üks hea külg. Nimelt annab aias toimetamine rohkem füüsilist koormust kui näiteks niisama liikumine, kepikõnd või isegi tempokas tantsutrenn. Tänapäeva moodne kell-sammulugeja, mis näitab muu kõrval ka energia kulutamist, veenab, et tööga on lihtsam end vormis hoida kui näiteks eelnimetatud moodustel. Boonuseks muidugi omakasvatatud puhas toit!



Praegu on loodus kõige ilusamas rüüs. Valget ja roosakat õitemerd on igal pool ja palju: toomingad, kirsid, pirnid, õunapuud... Sirelid on kohe-kohe õide puhkemas. Ihaldatud ja kaua oodatud ilus aeg on ometi kätte jõudnud, et avaldada teraapilist mõju igale elavale organismile.



Iluteraapiat jagus hulgi ka reedel ja laupäeval toimunud 16. lille- ja aianduspäevadel. See Reet Truuväärti ja Merle Vaha korraldatud üritus on tulnud, et jääda. Igal kevadel kõige ilusamal ajal tuuakse saarlastele koju kätte imetlemiseks ja aeda istutamiseks palju uusi ja ahhetamapanevaid liike-sorte – et ikka ilu juurde luua ning seeläbi ise kasvada.

