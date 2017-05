Arvamus

TOOMAS KÜMMEL AINULT MEIE MAAS: Ajutine valitsus

Esmaspäev, 29. mai 2017.



Autor: Toomas Kümmel, ajakirjanik Esmaspäev, 29. mai 2017.



Mõnes mõttes on tegemist ju hädaolukorraga, matemaatilise võrrandiga riigikogus, kus muid variante koalitsiooni moodustamiseks praktiliselt enam ei olnud ja ilmselt ei tule ka. Kõik on justkui ettevalmistus järgmisteks riigikogu valimisteks, et leida Eestile mingi püsivam valitsemiskooslus.



Samal ajal on kõik erakonnad suures muutumises ja vaevalt keegi täna söandab ennustada, mis neist järgmisteks valimisteks on saanud. Üks on aga kindel – suuri üllatusi näevad meie silmad juba lähiaastatel.



Sarapuu, Korbi ja “kolme õe” juhtum



Muidugi oleneb palju sellest, mis saab Keskerakonnast. Viimased kolm juhtumit Arvo Sarapuu, Mihhail Korbi ja “kolme õega” (Yana Toom, Oudekki Loone, Olga Ivanova) näitavad kätte Keskerakonna probleemide allika.



Sarapuu ja Korb on tehnokraadid, mõlemad erakonnas uue laine tegijad. Sarapuu astus Keskerakonda 2006., Korb 2002. aastal.



Mihhail Korb tuli areenile paljuski poliitikust isa Valeri tuules, kes oli pikka aega Kohtla-Järve linnapea ja volikogu esimees ning on olnud riigikogu kolme koosseisu liige. Ta alustas Tallinnas munitsipaalametnikuna, tõusis Kesklinna ja Kristiine linnaosa vanemaks.



Mihhail Korb on tüüpiline näide poliitilisest haudejaamast, kust sirguvad broilerid. Mäletame ju veel Edgar Savisaare sõnu, kuidas Deniss Boroditšeid kasvatatakse poole aastaga...



Korbi juhtumis ei ole Keskerakonna jaoks midagi eriomast. Tallinna võim kubiseb haudejaamas poole aastaga kiirkorras kasvatatud poliitbroileritest. Paljud neist on vene nimedega ja nende igapäevane põhitegevus on valijate häältele mõtlemine. Nad on kogu aeg rääkinud vene seltskonnas üht ja eesti avalikkusele teist juttu.



Mitte eriti ammu, 14. juunil 2016 jätsid Korb ja veel kuus Keskerakonna liiget hääletamata riigikogus vastu võetud juuniküüditamist puudutanud avalduse poolt.



Korb põhjendas käitumist sellega, et selliste sündmuste kordumist ei aita vältida „parlamentide avaldused ja kaunisõnalised pressiteated” ning „mineviku meenutamine ei peaks toimuma mitte deklaratsioonide vahendusel, vaid kooliõpikutes ning lähedaste keskel”.



Korb jäi lihtsalt rumala juhuse tõttu Haapsalus vene sõjaveteranide järeltulijatele esinedes vahele. Jäi mulje, et kiire tagasiastumine oli kergenduseks mehele endalegi – ministrina ei saanud ta lihtsalt oma asjadega hakkama. Ja ehkki Korb kirjutab oma CV-s keeleoskuse lahtrisse “eesti keel kõrgtasemel”, on tal riigikeeles enda väljendamise oskusega suuri probleeme.



“Kolm õde” – Toom, Loone ja Ivanova – nii kahepalgelised ei ole. Nad on partisanivõitluse asemel valinud frontaalrünnaku taktika, mis kulmineerus peaminister Jüri Ratasele mõeldud avaliku kirjaga “Keskerakond ei kuulu sulle”.



“Kolme õe” juhtum on märgilisem. Keskerakond oli viimati valitsuskoalitsioonis Andrus Ansipi esimeses valitsuses, 2005.–2007. aastani. Lisaks on Keskerakonnast aastate vältel grupiti lahkunud suur hulk karismaatilisi poliitikuid, keda on asendanud needsamad eespool kirjeldatud poole aastaga kasvatatud poliitbroilerid.



Savisaar lõi erakonna valitsemisel süsteemi, mis põhines lojaalsusel, mitte tarkusel või isiklikul sarmil. Savisaare tagasitõmbumine võttis lojalistidel pinna jalge alt, nad ei tea enam, mida teha, sest Ratas neile igat sammu ette ei kirjuta. Nii jätkabki see seltskond lootusetut tõrjelahingut kuni viimase võitlejani.



Keskerakonna valitsemisküpsus



Mainitud värsked juhtumid näitavad selgelt ära Keskerakonna hädad – puudub valitsemisküpsus ning Savisaare taandumisega on erakonnas kadunud tasakaal piltlikult öeldes rahvarindelaste ja interrindelaste vahel. Eksperiment hoida jätkuvalt tasakaalu vene leeri mõõdukamate liikmete ministrikohtadele seadmisega on tänaseks haledalt läbi kukkunud.



Mis saab edasi ja kui suureks lõhe Keskerakonnas paisub, oleneb paljudest asjaoludest, eelkõige aga sellest, mida erakond suudab valitsuses ära teha.



Selles osas samuti erilist optimismi ei ole. Võimule saades kuulutatud uuest poliitkultuurist pole haisugi. Mitmed Keskerakonnale pandud suured lootused on kiiresti purunenud. Olgu siin nimetatud Rail Baltic ja haldusreform.



Arulage ja arusaamatu hirmkalli uue raudtee ehitamine, et keegi saaks eksootilise elamuse Riia loomaaeda ja Kaunase riiklikku muusikateatrit külastades, on Kadri Simsoni suu läbi kantud veelgi demagoogilisematest põhjendustest.



Haldusreformiks lubatud kohalike omavalitsuste tulubaasi ja ülesannete reformimine tundub olevat libisenud veelgi kaugemale, kui kätkes Reformierakonna kolhoosipiiride alusel kujunenud valdade mehaanilise liitmise plaan.



Seda rida võiks jätkata.



Keskerakonnal on enda tõestamiseks vaja aega – palju aega Savisaare pärandist lahtisaamiseks. Ainult seda aega ei ole.



Kõige hullem on aga see, et tegelikult ei ole suurtele probleemidele ja käivitatud reformidele ühtegi mõistlikku ja sisulist alternatiivi ka ülejäänud kolmel kartellierakonnal. Taavi Rõivase valitsus ei paistnud ju millegi helgemaga silma.



Sotsiaaldemokraadid



Suhkur, alkoholipiirangud, naiste võrdsed õigused, üürikorterite ehitamine, võitlus EKRE-ga ja muud taolised teemad on sotsiaaldemokraatide jutupunktid. Suurtes ja olulistes küsimustes piirdub nende osa kaasanoogutamisega.



Erinevad koalitsioonipartnerid erinevates valitsustes on sotsidele olnud nagu emaloomad, kellega erilise pretensioonikuseta kaasa lohiseda.



Sotside suurte eesmärkidega on nagu nädalavahetusel toimunud Jaan Tootsi suursuguse pulmaga, et keegi täpselt ei mäleta, mitmes naisevõtt see glamuursel turvamehel täpselt oli. Sotsidel pole oma nägu – on ainult püüd sarnaneda teiste sotsidega Euroopas. Nad on alati valmis osalema mis tahes koalitsioonis, et rääkida vasakpoolsest tasakaalust.



IRL



IRL sai uue esimehe, mida on jõutud juba õelalt võrrelda surnud kassi põrkega.



Helir-Valdor Seeder on kahtlemata tore inimene, aga liiga pehme iseloomuga, et IRL-i vastuolulises ja rivaalitsevas kambas kord majja lüüa. Juba sügisesed kohalikud valimised peavad näitama, kas IRL-il jätkub jõudu reanimatsiooniosakonnast välja murda ja edasi elus püsida. Igal juhul ei ole nad lähitulevikus poliitmaastikul mingid suunanäitajad.



Reformierakond



Eraldi lugu on Reformierakonnaga. Ilmselgelt tunneb terve poliitilise ajastu võimu nautinud erakond end opositsioonis ebamugavalt. Ei osata käituda ja ei viitsita eriti tööd teha. Kritiseeritakse küll valitsust, kuid see tundub liiga tihti kriitikana kriitika pärast.



Reformierakond on tuntud oma kõrgetasemeliste poliittehnoloogiatega. Erakonna esimehe valimistel ootamatult kindlalt Hanno Pevkurile alla jäänud Kristen Michali poliittehnoloogiline plaan näib olevat Edgar Savisaare tegemine.



Michal panustab massiivselt valimistele Tallinnas, et luua niimoodi vastukaal riigivõimule. Reformierakonna nimekirja esinumbriteks kohalikel valimistel Tallinnas on kõik tuntud näod riigikogust ja europarlamendist. Michali linnapeakandidaadi mängimine on aga jällegi puhas poliittehnoloogia, sest linnapea valib ikkagi volikogu – teda ei määrata erakondade tagatubades.



Ka kõik teised komponendid Reformierakonna Tallinna valimiskampaanias on äärmiselt ebaveenvad. Näiteks jutt eestikeelsest kooliharidusest alates lasteaiast on ju õige, aga kohe tahaks küsida: Reformierakond oli pikalt võimul ning aastatel 2015–2016 täitsid Jürgen Ligi ja Maris Lauri ka haridusministri kohta, miks te siis ei teinud midagi eestikeelse hariduse kehtestamiseks?



Reformierakond unistab vaid kiirest võimule tagasipääsemisest. Nende liidrid meenutavad eestlastest sõjapagulasi Rootsis, kes ei pakkinud mitu aastat kohvreid lahti, sest lootsid valgele laevale ja koju tagasi pääsemisele, mida aga ei tulnud ega tulnud. Mida kauem Reformierakond võimult eemal on, seda enam kaovad nende jaoks valitsemisega kaasnenud toiduahelad.



Kogu küsimus taandubki sellele, kas erakond viitsib ennast ümber korraldada või hakkavad liikmed lahkuma teistesse võimuparteidesse. Eesmärki püsida võimul saab ju lahendada ka niipidi, märgatavalt pragmaatilisemalt. Lisaks on veel üks Reformierakonna kahjuks rääkiv asjaolu – ei saa kindel olla, et tasapisi ei hakka päevavalgele ilmuma Reformierakonnaga seotud korruptsioonijuhtumeid.



EKRE ja vabamehed



Operatsioon EKRE marginaliseerimiseks ja kujutamiseks põhjakihi äärmuslastena ei ole kokkuvõttes õnnestunud.



Kui käia mööda Eestit EKRE korraldatud kõnekoosolekutel, torkab silma midagi ebatavalist. Taolistel erakondlikel üritustel on juba aastaid kuulajateks väga väikesearvuline eriliste fännide seltskond, EKRE kõnekoosolekud toovad aga täissaalid. Selge märk, et neid ei ole mingil juhul mõtet alahinnata.



EKRE miinuseks on muidugi püramiidi väga kitsas tipp isa, poja ja püha vaimu näol. Praegu on raske kujutada kedagi sama kaalukategooria tegelast EKRE juhtimispüramiidil. Aga nad on noor erakond ja kiire õppimisvõimega.



Vabamehed võiksid olla uue mõtlemise tulevik Eesti poliitmaastikul. Aga neid vaevab kiire kasvu sündroom. Kiire kujunemise ajal kogunes erakonda kirju seltskond kõrge egoga tegelasi. Neil on vaja veidi aega ridade korrastamiseks ja püsivust eesmärkide selgitamisel.



Kindlasti on vabamehed saanud Artur Talviku näol karismaatilise liidri, kellel ka süda õige koha peal. Mina isiklikult läheksin Arturiga luurele, sest käisime koos sõjas ja seetõttu vastutan oma sõnade eest.



