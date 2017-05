Arvamus

Sekeldusteta suvi on meie endi kätes

Esmaspäev, 29. mai 2017.



Enne suvevaheajale minemist ja puhkuseperioodi algust tasub tähelepanu pöörata olulistele turvalisusega seonduvatele küsimustele ning sellele, kuidas me igaüks saaks suve mööda saata ilma sekeldusteta.



Liikluse ja liiklemisega sõbraks



Kevad on sel aastal küll hiline, kuid praeguseks on suurem osa jalgrattureid oma truu sõbra kuuri alt taas kasutusele võtnud. Tihti tundub, et sõiduks on vaja vaid ratast ja teekond võibki alata, kuid tegelikult peavad ka jalgrattad sarnaselt autodega vastama kindlatele nõuetele. Praegu ongi õige aeg teha oma sõiduvahendile tehnonõuetele vastavuse kontroll.



Lisaks jalgratastele kasutatavad noored liiklemiseks mopeede. Selleks, et mopeedi juhtida, peab noor olema vähemalt 14-aastane ja omama ka vastava sõiduki juhtimisõigust.



Juhul, kui need tingimused pole täidetud, tuleb vanematel teha endast kõik olenev, et oskusteta ja juhtimisõiguseta lapsed ei pääseks liiklusesse end ja teisi ohustama. Samuti tuleb veenduda selles, et mopeed vastaks nõuetele, st sõidu ajal tuleb peas kanda kinnirihmatud motokiivrit ja mopeed ei tohi sõita kiiremini kui 45 km/h.



Pöörame tähelepanu ka sellele, et alla 12-aastast last ei tohi sõidutada mopeedi ega mootorratta tagaistmel. Lisaks saab kehtivate nõuete kohta, mis puudutavad ka nt turvahällide ja -toolide kasutamist, maastikusõidukitega (ATV-d) liiklemist jms, lugeda liiklusseadusest.



Mahajäetud hooned



Kuressaare politseijaoskonna patrulltalitus on kevade saabumisega saanud üha enam väljakutseid, milles teatatakse, et noored on sisenenud mahajäetud majadesse või võõrale territooriumile.



Oluline on lastele selgitada, et kuigi tegemist on mahajäetud hoonega, mis võib nendele huvi pakkuda, siis mahajäetud majal on alati omanik, olenemata sellest, kas uksed-aknad on suletud või mitte.



Seega igasugune majja sisenemine tähendab seda, et tegemist on seaduse mõistes sissetungiga ehk väärteoga, mille menetlemisega tegeleb politsei. Loomulikult lasub ohtlike majade puhul osaliselt ka omanikul, kes peab tagama ohtlike hoonete juurdepääsude sulgemise.



Samas on ka Kuressaares objekte, kus omanik ei jõua korduvalt taasavatud uste või akende kinnipanemist sama kiirelt tagada, kui neid noorte või asotsiaalsete elukommetega inimeste poolt avatakse.



Väheoluline pole ka tõsiasi, et kasutuses mitteolevad hooned võivad olla juba lagunemisjärgus ja seetõttu ka ohtlikud.



Liikumispiirang



Lastekaitseseadusega on kehtestatud alla 16-aastasele lastele ja noortele liikumispiirang, mis tähendab, et nooremal kui 16-aastasel lapsel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23-st kuni kella 6-ni.



Suvisel ajal on liikumispiirang kahe tunni võrra lühem, st 1. juunist 31. augustini ei tohi alla 16-aastane laps ilma täiskasvanuta väljas olla ajavahemikul 24.00–05.00. Liikumispiirang ja sellest kinnipidamine aitab hoida laste tervist ja vältida nende ohvrikslangemist.



Suvel toimuvad erinevad jaanituled, muusikafestivalid jm meelelahutusüritused, mistõttu lapsevanemal on kindlasti paslik eelnevalt mõelda, kas lubada oma teismeline nt Weekend Festivalile või mitte.



Politsei kogemus näitab, et eelnevatel aastatel on vanemad alla 16-aastasi peole lubanud ning seal satutakse ka politseiga konflikti, kuna puudub täiskasvanu järelevalve.



Probleemide ärahoidmiseks on väga hea, kui lapsevanem teab, kellega laps suhtleb ning omab ka nende vanemate kontaktnumbreid. Kui laps on kadunud, helistage 112 või kadunud laste infotelefonil 116 000.



Varavastased süüteod



Viimasel ajal on sagenenud Kuressaare politseijaoskonnale laekunud teated laste poolt toime pandud varavastastest süütegudest, mis seisnevad lõhkumistes ja poodidest varastamises.



Enamjaolt on siiani lahendatud juhtumite taga olnud alla 14-aastased lapsed, kes varastavad kauplustest peamiselt süüa (sh kommid, nätsud, karastusjoogid), kuid varastatud toodete hulka on kuulunud ka muud tarbeesemed nagu mängupüstolid, kõrvaklapid, kindad jms.



Lapsevanemale tuleb tavaliselt teadmine, et laps varastab või on vandaalitsenud, ootamatu ja ebameeldiva üllatusena.



Pahanduste vältimiseks tuleb lapsega arutleda, et ta teaks, kuidas oma ja võõra varaga käituda. Õpetage lapsi, et temale antud asju ja raha ei tohi ilma vanema nõusolekuta vahetada, ära anda ega laenata. Võõrad asjad tuleb nende omanikele tagastada ja võetud võlg tasuda.



Juhul, kui leitud asja omanikku ei ole võimalik välja selgitada, tuleb see toimetada kooli või politseisse. Oluline on teada ja lapsele selgitada, et võõra asja endale jätmine on selle omastamine ning selline tegevus on keelatud ja karistatav. Teie enda kindel hoiak võõraste asjadega ümberkäimisel kujundab lapses õige arusaama ning tarbimisharjumuse.



Varguse ohvriks langemise võimalust ei saa kunagi täielikult välistada, küll aga saad ise seda riski vähendada, nt hoides jalgratast lukustatult, lukustades lahkudes alati maja/auto uksed ja aknad, panga- ja ID-kaartide PIN-koode mitte kaasas kandes jne.



Juhul, kui oled langenud kuriteo ohvriks, leiad vajalikku infot sündmuskohal käitumiseks veebist: https://www.politsei.ee/et/nouanded/kannatanule/

