Arvamus

JUHTKIRI - Inimlik eksitus

Laupäev, 27. mai 2017.



Eksimine on inimlik, poliitilised mängud aga… Noh, küünikud ütlevad, et kui see nii naljakas poleks, oleks see kõik väga kurb.



Ühekordse eksimuse juures, kui see just kellelegi väga olulise konnasilma peale ei astunud, pigistatakse üks silm kinni. Või siis mõlemad. Aga kui eksimus muutub pigem seaduspäraks kui juhuseks, on lugu hoopis kurjem.



Siiski tuleb arvesse võtta ka seda, et pika aja peale raha planeerimine on raketiteadus. Tuleb arvesse võtta paljusid-paljusid muutujaid, sealhulgas raha odavnemist, aga ka seda, et mitte midagi pole päris kindel enne, kui hakatakse asjadega konkreetselt pihta. Praegusel juhul – lasteaeda ehitama. Kaks koda kallimalt, kui esialgu plaanitud.



Öeldakse ka, et loll on see, kes ei oska põhjendusi tuua. Poliitikud, olgu kes nad muidu ka on, pole enamasti suu peale kukkunud. Ametiga kaasnev oskus.



Natuke rumal on aga mõelda, et see, kes tuleb Saaremaale, üldse saartele oma teenust pakkuma, ei oska arvestada seda, et elu saarel ongi kallim. Saaremaal – sama kallis kui Tallinnas.



