Arvamus

Aita kaasa, laulurahvas!

Laupäev, 27. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Teatavasti panustab Kuressaare linn tänavu kaasavasse eelarvesse 50 000 eurot.



Kuressaare kultuuriloos on sel aastal mitu tähtsündmust: möödub 155 aastat esimesest eestikeelsest ilmalikust koorilaulukontserdist Kuressaare lossis (2.07.1862) ning 200 aastat kirjamehe ja komponist-koorijuhi Martin Körberi sünnipäevast (19.07.1817). Teadmiseks, et viimane, täisnimega Martin Georg Emil Körber, tegutses aastail 1846–1876 Anseküla pastorina. Ta suri 19.04.1893.



Seega on just õige aeg püstitada Kuressaare lossi hoovi inspireeriv-informeeriv-atraktiivne monument Martin Körberile. Tänutundega selle eest, et ta astus tolleaegsetes oludes esimesena püstipäi julge sammu ja tõi Ansekülast kaunites rahvariietes poisid-tüdrukud Eesti esimesele neljahäälsele ilmaliku koorilaulu kontserdile, mida kuulasid nii saksa kui ka eesti päritolu kuulajad. Et sellise rahvusliku kontserdi korraldamine oli siinmail ennekuulmatu, oli saksa publikut nii rohkesti kohale ilmunud, et paljud pidid kontserti kuulama läbi avatud akende.



Martin Körberil on väga tähtis koht Eesti lauluharrastuse arengus, mille kohta on muusikateadlane Elmar Arro märkinud: „See, mis see üksildane maapastor tolle kõnnumaa vaiksete talupoegade hulgas hingehoiukohustuste laiendamisel korda saatis, kuulub ühtlasi eesti muusikaelu ilusamate lehekülgede hulka.”



Helilooja-dirigent-pedagoog Juhan Aavik (1884–1982) on öelnud, et Martin Körberi ilmalikke kontserte aastatel 1862 ja1863 võib pidada nendeks süütesädemeiks, millest hakkas leegitsema Eesti laulupidude traditsioon.



Juba üle-eestilise üldlaulupeo 100. aastapäeva puhul (1969) kutsus Tuudur Vettik (1898–1982) ajalehes Kodumaa Martin Körberit, miniatuurse laulupeo „Sõrvemaa laulupüha” organiseerijat ja juhti, austavalt meelde tuletama.



Seega – püstitagem lossi hoovi monument Martin Körberile! Selle maksumus koos paigaldamisega on 6496 eurot. Et ilus asi saaks tehtud, oleks vaja anda oma hääl kaasava eelarve ettepanekute hääletamisel, hea laulurahvas! Autor: Heinrich Männa Laupäev, 27. mai 2017.Kuressaare kultuuriloos on sel aastal mitu tähtsündmust: möödub 155 aastat esimesest eestikeelsest ilmalikust koorilaulukontserdist Kuressaare lossis (2.07.1862) ning 200 aastat kirjamehe ja komponist-koorijuhi Martin Körberi sünnipäevast (19.07.1817). Teadmiseks, et viimane, täisnimega Martin Georg Emil Körber, tegutses aastail 1846–1876 Anseküla pastorina. Ta suri 19.04.1893.Seega on just õige aeg püstitada Kuressaare lossi hoovi inspireeriv-informeeriv-atraktiivne monument Martin Körberile. Tänutundega selle eest, et ta astus tolleaegsetes oludes esimesena püstipäi julge sammu ja tõi Ansekülast kaunites rahvariietes poisid-tüdrukud Eesti esimesele neljahäälsele ilmaliku koorilaulu kontserdile, mida kuulasid nii saksa kui ka eesti päritolu kuulajad. Et sellise rahvusliku kontserdi korraldamine oli siinmail ennekuulmatu, oli saksa publikut nii rohkesti kohale ilmunud, et paljud pidid kontserti kuulama läbi avatud akende.Martin Körberil on väga tähtis koht Eesti lauluharrastuse arengus, mille kohta on muusikateadlane Elmar Arro märkinud: „See, mis see üksildane maapastor tolle kõnnumaa vaiksete talupoegade hulgas hingehoiukohustuste laiendamisel korda saatis, kuulub ühtlasi eesti muusikaelu ilusamate lehekülgede hulka.”Helilooja-dirigent-pedagoog Juhan Aavik (1884–1982) on öelnud, et Martin Körberi ilmalikke kontserte aastatel 1862 ja1863 võib pidada nendeks süütesädemeiks, millest hakkas leegitsema Eesti laulupidude traditsioon.Juba üle-eestilise üldlaulupeo 100. aastapäeva puhul (1969) kutsus Tuudur Vettik (1898–1982) ajalehes Kodumaa Martin Körberit, miniatuurse laulupeo „Sõrvemaa laulupüha” organiseerijat ja juhti, austavalt meelde tuletama.Seega – püstitagem lossi hoovi monument Martin Körberile! Selle maksumus koos paigaldamisega on 6496 eurot. Et ilus asi saaks tehtud, oleks vaja anda oma hääl kaasava eelarve ettepanekute hääletamisel, hea laulurahvas!

Veel artikleid samast teemast »