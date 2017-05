Arvamus

JUHTKIRI - Esimene pääsuke

Neljapäev, 25. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eile selgus esimene suure valla vallavanemakandidaat. Üllatuslikul moel ei pakutud välja kohalikku tegijat, vaid n-ö ulgusaarlast.



Ulgusaarlane ei ole siinkohal halvustava kõlaga noomen, pigem sedastus, et Reformierakonna kandidaat on küll saare verd, hingelt siin ja kogu aeg, aga tema elu ja töö on siiski mujal. Vähemalt praegu.



Kandidaadi kasuks räägib palju faktoreid. Kõige vähem ja väiksem ei ole see, et see oli kompromiss, mis tõi rahu majja. Ehk – alati on vaja võõrast verd, et sogases tiigis vett puhtamaks lüüa.



Võib palju juurelda selle üle, kui tähtis on õigupoolest see, kas inimene on tuntud või mitte. N-ö poliitiline või muidu popstaar omas valdkonnas. Kas on üldse tähtis?



Või pigem on tähtis see, kes ta on ja millised on tema kogemused. Ning ka see, kuidas ta suudab neid kogemusi rakendada niimoodi, et sellest tõuseks üldine heaolu. Ehk siis – parim juhitüüp võiks olla selline, kes ei viipa käega – minge ja tehke –, vaid innustab oma tegemistega ka teisi järele tulema.



Kui kaardid on head, näis, mis puust praegune kandidaat õieti on.



25. mai 2017 Autor: MM Neljapäev, 25. mai 2017.Ulgusaarlane ei ole siinkohal halvustava kõlaga noomen, pigem sedastus, et Reformierakonna kandidaat on küll saare verd, hingelt siin ja kogu aeg, aga tema elu ja töö on siiski mujal. Vähemalt praegu.Kandidaadi kasuks räägib palju faktoreid. Kõige vähem ja väiksem ei ole see, et see oli kompromiss, mis tõi rahu majja. Ehk – alati on vaja võõrast verd, et sogases tiigis vett puhtamaks lüüa.Võib palju juurelda selle üle, kui tähtis on õigupoolest see, kas inimene on tuntud või mitte. N-ö poliitiline või muidu popstaar omas valdkonnas. Kas on üldse tähtis?Või pigem on tähtis see, kes ta on ja millised on tema kogemused. Ning ka see, kuidas ta suudab neid kogemusi rakendada niimoodi, et sellest tõuseks üldine heaolu. Ehk siis – parim juhitüüp võiks olla selline, kes ei viipa käega – minge ja tehke –, vaid innustab oma tegemistega ka teisi järele tulema.Kui kaardid on head, näis, mis puust praegune kandidaat õieti on.25. mai 2017

Veel artikleid samast teemast »