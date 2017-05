Arvamus

JUHTKIRI - Lahendamatud tagamaad

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Lühikese aja jooksul põles Saaremaal kaks maja. Mõlemasse jäi elu. Öeldakse, et pole olemas juhuseid, on ainult võimatud võimalused, mis mõnikord muutuvad võimalikuks. Aga öeldakse ka, et kõik on juhus.



Kaks inimohvriga põlengut – juhus või võimatu kokkusattumus? Tahaks loota esimest. Ning seda, et selguks põhjus, miks maja maha põleb. Sest tuli ei sütti niisama. Selleks peab natuke ise vaeva nägema – on selle põhjuseks kas halvasti pühitud või hoopis pühkimata ahjud-pliidid või muud hooletusse jäetud tulekolded. Või on selle taga kellegi kuri käsi. See viimane on muidugi väga halb, sest siis ei saa mõelda tulekahju ennetamisele. Ette nägemisele. Vältimisele. Idée fixe ei ole võimalik vältida. Kui, siis ainult seaduse sekkumisel. Kui ka siis, sest lahendamata juhtumeid üha koguneb.



Mis paneb mõtlema selle peale, et lahendamata juhtumite, ka tulekahju tekkepõhjuste mitteteadmise taga ei saa olla see, et inimesed on jäänud ühtäkki rumalamaks. Pigem see, et vahendid on jäänud üha nirumaks. Pole ime, et napid vahendid ei anna tulemusi.



