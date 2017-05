Arvamus

JUHTKIRI - Null-eelarve ja rõõm tegemisest

Teisipäev, 23. mai 2017.



Saarlased on korduvalt tõestanud, et kogukonna jõud on suur. Ühine tegemine, ühised soolasöömised, ühine entusiasm. Ühise tulemuse nimel.



Ta tuleb siiski, see päris oma tänavafestival. Juba nädala lõpus. Null-eelarveline festival, mis saab toimida nende inimeste najal ja toel, nende vaprate inimeste ettevõtmisel, kes endasse usuvad. Energia, millega on asja aetud, on imetlemisväärt, samavõrd kui tahe teha midagi uut ja huvitavat. Midagi sellist, mida varem Saaremaal ei ole tehtud.



Usuvad sellesse, et mida iganes sa ka teed, on seda väärt. Niisama oluline kui tulemus, on teelolek sinna. Niisiis, isegi kui mõni vasikas läheb ula peale, oli see ikkagi vasikas. Ja ikkagi oma.



Muidugi, võib juhtuda… Ei, peab juhtuma, et kõik lähebki hästi. Vihma ei saja, inimesed tulevad kohale, organiseerimistöö sujub ning kõik on pärast rõõmsad ja õnnelikud. Nii tegijad kui osavõtjad.



Samal ajal toimub Saaremaal päris mitu eriilmelist üritust. Loodetavasti jagub rahvast nii siia kui sinna. Maakond pole nii suur ja linn väike.



23. mai 2017

