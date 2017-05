Arvamus

In memoriam

Teisipäev, 23. mai 2017.



JUHAN KUUSK 23.09.1937 – 21.05.2017



Kurb uudis, et Juhan Kuusk on lahkunud, tabas nädala algul valusalt kõiki, kes teda tundsid. Neid on palju, sest Juhan oli rahvamees, töömees ja väga hea suhtleja.



Olin üks tema kolleegidest põllumajandusvalitsuse päevil ja ka edaspidi on olnud nii töö kui ka pere tasandil erinevaid kokkupuutepunkte. Juhanit viimsele teekonnale saates meenutame tema tegemisi, kasutades selleks ka ta enda ütlemisi, võttes mälule abiks kirjapandut. Minu sattumisel ajakirjandusse oli Juhan üks esimesi intervjueeritavaid.



Juhan lõpetas Eesti põllumajanduse akadeemia agronoomina 1961. aastal. Esimene praktika-aasta enne lõpetamist oli Tuleviku kolhoosis esimees Eevart Meriloo käe all. Kui EPA diplom taskus, kutsus Meriloo verinoore spetsialisti majandi peaagronoomiks. Juhan on seda meenutanud nii: “See oli suur asi – 26 aasta vanuselt ja värske lõpetajana kohe peaagronoomi töökoht saada.”



Rajooni põllumajandusvalitsuse juhataja Evald Teesalu aga märkas mehe tegusust ja kutsus ta kahe aasta pärast rajooni peaagronoomiks. “See oli mu kõige ilusam aeg. Organiseerisime piirkondlikke künnivõistlusi ja muid üritusi. Oli tore tunne midagi ise korraldada, komisjonis olla ja künde hinnata, võitjaid premeerida jm. Ka inimsuhete poolest oli see ilus aeg. Seitse paremat aastat minu elust möödusid kui linnutiivul.”



Kui algas kolhooside liitmine, ühendati Kärla piirkonnas kolm kolhoosi üheks – Kärla, Ühistöö ja Võit. Juhanist sai ühendkolhoosi esimees.



“Siis tundsin, et mul oli raske. Sest kõik need olid ise vedu, igaüks oli harjunud oma spetsialistidega, oma korra või korralagedusega. Mul, noorel mehel – olin vaid kolmekümne kahene –, oli neid kolme raske ühte siduda. Kärla kolhoosi esimehena mul enam nii häid mälestusi pole.”



Juhan juhtis kolhoosi 20 aastat, lisaks kaheksa aastat ühistu esimehena. Põllumajanduse reformimise käigus tehti suur Kärla neljaks, Juhanile sai seakasvatuse ja puhkemajanduse valdkonna edendamine.



“Kahju, et vanem generatsioon taasiseseisvumise algul kõrvale tõrjuti. Neil olnuks noortele palju õpetlikku edasi anda.”



Juhan meenutas, et kui kolhoosiajal oli raske koosolek ja närv must, läinud ta kohe hobuste juurde. Kolhooside likvideerimisel ostnud ta endale aga kolm hobust. “Olen sellest ajast neid pidanud. Nüüd on igal aastavahetusel 20–22 hobust. Tunnen rõõmu varssadest, kes sünnivad,” rääkis ta 2007. aastal.

Paar aastat tagasi, 2014. aasta jaanuari algul Juhanile taas helistades ja küsides, kuidas tal ja hobustel läheb, ei olnud vastus Juhanile omaselt enam kuigi optimistlik.



“Üldiselt võttes ei lähe hästi, sest keegi hobuseid ei taha. Kassipojad pannakse merekooli, varssadega aga nii ei tehta. Viimased paar aastat on kehv olnud. Kuid lootma ikka peab, põllumees ei või alla anda.”



Hobuste eest hoolitsedes ja vanaduspõlve veetes oli üks Juhani rõõmuallikas ta enda rajatud kodu ning lapsed ja lapselapsed. “Lapsi on mul neli, lapselapsi üheksa – nad käivad mind vaatamas ja aitamas. Neist tunnen suurt rõõmu. Olen eluga rahul, ainult et tervis pole enam see, mis võiks olla. Kui aga mõtlen, kui paljud on nooremana siit ilmast läinud – Tingu poisid, Jantra… Meie kursusel lõpetas 75 noort, neist vähemalt kolmandik on lahkunud. Kõik siin elus on suhteline.”



Juhan, mälestus sinust jääb kestma, puhka rahus!



